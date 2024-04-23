SHINee溫流恢復圓潤好氣色！出席新加坡紅星大獎透露專輯準備中，久違登台好感動
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SHINee溫流恢復圓潤好氣色！出席新加坡紅星大獎透露專輯準備中，久違登台好感動

KPOP   2024年4月23日   星期二14:30   草莓  

（封面圖源：YouTube@MediacorpEntertainment截圖）

SHINee溫流（Onew）去年健康狀況亮紅燈，21日赴新加坡參加「新加坡紅星大獎2024」已明顯有好氣色。

溫流‎去年6月暫停活動，他當時‎公開亮相的狀態都明顯消瘦，過往臉頰的澎潤感全消失，健康使人擔憂。休養了近10個月，他與SM娛樂合約到期後轉投全新公司GRIFFIN娛樂，形象照可見臉頰已圓潤了些，他向粉絲說：「久等了吧？謝謝！」像是在宣告回歸，很快新公司也宣布他將展開粉絲見面會，見面會海報的模樣更讓人放心了。

▼去年暫停活動前後
（圖源：黃Viu煲劇平台@《全知干預視角》截圖） （圖源：TVDaily）

▼今年休養後的模樣
（圖源：X@griffinenter） （圖源：X@griffinenter）

20日溫流啟程前往新加坡欲出席「新加坡紅星大獎2024」，當天機場被粉絲捕捉，看起來已恢復健康狀態受到討論。隔日出席活動，鏡頭前「立體的他」更是明顯恢復原來的圓潤臉龐，從走紅毯到接受訪問都笑容可掬，透露了正在準備新專輯，未來也會持續挑戰、帶給粉絲好的模樣。

（圖源：YouTube@MediacorpEntertainment截圖）（圖源：YouTube@MediacorpEntertainment截圖）

▼走紅毯在影片2:22:56，訪問2:31:00

當天溫流除了頒獎外，也演唱了他曾演出的電視劇《太陽的後裔》OST〈You are my everything〉，以及Solo曲〈Your Scent〉。看到溫流健康狀態恢復不少，還久違登上舞台表演，粉絲都欣慰不已。

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