SHINee溫流恢復圓潤好氣色！出席新加坡紅星大獎透露專輯準備中，久違登台好感動

SHINee溫流(Onew)去年健康狀況亮紅燈,21日赴新加坡參加「新加坡紅星大獎2024」已明顯有好氣色。

溫流‎去年6月暫停活動,他當時‎公開亮相的狀態都明顯消瘦,過往臉頰的澎潤感全消失,健康使人擔憂。休養了近10個月,他與SM娛樂合約到期後轉投全新公司GRIFFIN娛樂,形象照可見臉頰已圓潤了些,他向粉絲說:「久等了吧?謝謝!」像是在宣告回歸,很快新公司也宣布他將展開粉絲見面會,見面會海報的模樣更讓人放心了。

▼去年暫停活動前後



▼今年休養後的模樣



20日溫流啟程前往新加坡欲出席「新加坡紅星大獎2024」,當天機場被粉絲捕捉,看起來已恢復健康狀態受到討論。隔日出席活動,鏡頭前「立體的他」更是明顯恢復原來的圓潤臉龐,從走紅毯到接受訪問都笑容可掬,透露了正在準備新專輯,未來也會持續挑戰、帶給粉絲好的模樣。



Welcome back, #Onew!



The @SHINee member was spotted at Incheon International Airport recently, making his way to Singapore for the #StarAwards