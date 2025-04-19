河正宇27亿豪宅易主！SHINee珉豪花50亿购入大前辈顶级江景豪宅

韩娱圈近日传出重量级不动产交易！据不动产登记簿显示，演技派男星河正宇位於首尔瑞草区蚕院洞的顶级住宅「Tierra House」，已於去年8月正式转手给男团SHINee成员珉豪，这场横跨影视与歌坛的豪宅交易引发热议。

这处占地244.91平方米（约74坪）的奢华空间，原由河正宇於2013年以27亿（韩币，下同）购入，历经11年持有后，本次交易为他带来约23亿的增值收益，最终成交价推估达50亿。 特别值得注意的是，登记资料显示珉豪未设定任何抵押权，业界推测应是以全现金方式完成这笔巨额交易。



坐落汉南大桥南端的「Tierra House」堪称隐世豪宅代表，整栋建筑仅规划15户，每层独户设计搭配5房3卫的顶级配置，270度汉江景观视野与绝对隐私性，使其长期受政商名流青睐。 房仲业者透露：「该社区住户非富即贵，转手案例极少，此次交易足见买卖双方在业界的顶级人脉。」

据知情人士分析，河正宇此次处分资产，可能与其正在龙山区「Upper House 南山」购置的新宅有关，该预售案以首尔塔景观著称，预计需支付余款。 这并非河正宇首次操作不动产，他曾在清潭洞等地进行多次精准投资，被业界封为「房产点金手」，同时还以「星巴克收藏家」闻名於圈内，光是星巴克商铺就坐拥三座。

而34岁的珉豪此次购屋举动，被视为巩固自身资产的重要布局。 身为SM娱乐旗下的SHINee成员，珉豪除音乐活动外，近年积极拓展演技领域，在《世上最美丽的离别》、《闪耀国度》等电视剧中表现亮眼，稳定的演艺收入使其具备雄厚置产实力。 粉丝纷纷笑称：「果然是『SHINee房地产理事』，从宿舍到豪宅见证成长史。」



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