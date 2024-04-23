《背著善宰跑》再掀亚洲追剧潮！边佑锡＆金惠奫29cm「最萌身高差」靠木箱谈情

改编自人气网络小说及漫画，本季不能错过的奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》甫开播便成功挤身「四月第二周电视剧话题排行榜」亚军，灵魂人物边佑锡和金惠奫更分列「演员话题榜」第三、四名，创下惊人佳绩！

金惠奫魂穿15年前

《背著善宰跑》讲述半身不遂的残疾女生任率（金惠奫 饰）在顶流男星柳善宰（边佑锡 饰）的鼓励下重获勇气，从此积极面对人生，也因而成为对方的狂热粉丝。某天善宰不堪疲惫的演艺生活选择结束生命，任率却误打误撞灵魂穿越到十五年前，彼时她的双腿不但行动自如，更遇上高中时期的善宰！为了阻止未来的悲剧发生，任率开始在善宰身边打转， 然而十五年前的善宰早已偷偷暗恋同学任率，更多次挺身营救女方，只是后来的任率因为伤心过度失去记忆，未来也正一点一点地改变⋯⋯



边佑锡剧透看点

剧中，任率意外回到过去拯救本命，可是边佑锡和金惠奫却不约而同表示不愿时光倒流，只因不想玷污童年美好回忆！长著一张娃娃脸的金惠奫也透露，这次是她出道以来首次挑战三十代的女性角色：「『任率』是我扮演过的所有角色中，年纪最大的一个（30多岁），我今年只有27岁，所以我努力让自己看起来像一个30多岁的人。」边佑锡则为观众剧透看点：「善宰被迫放弃他想做的事情，情绪发生了很大的波动，现实中的我从未有过这样的时刻，因为我只为自己喜欢的事而努力，所以我很同情与我处境不同的善宰！至於善宰要放弃甚么呢？大家收看《背著善宰跑》吧！」



身高189公分的边佑锡和160公分的金惠奫有著「最萌身高差」，二人同框场面引发网民热话，不过金惠奫却为此吃尽苦头：「我的脖子很痛，我经常穿要高踭鞋才能拉近距离。」边佑锡也大爆拍档的幕后辛酸：「因为她的身高，我们必须叠起很多木箱，或者要把相机举得很高才行。」



奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创韩剧《7人的复活》和《Under The Gun》，《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》、《美女与纯情男》和《世子消失了》，煲尽亚洲话题韩剧。

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