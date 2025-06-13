G-Dragon捐赠8.8亿韩元治疗青少年酒精中毒，再度展现影响力与公益精神

韩国巨星G-Dragon（权志龙）於6月13日向所其担任名誉理事长的JusPeace基金会捐出8亿8千万韩元，用於支援青少年酒精中毒治疗的持续推进，象徵「∞（无限）」的8字也赋予了捐款更深层的意义。

这次捐款在今日举行的「PEACEMINUSONE Premium Highball发表派对-The Signal」中进行，活动同步公开了GD联名高杯酒（Highball）饮品系列的第三款限量作品――由G-Dragon亲自操刀设计的「艺术版高杯酒」。



GD在今年4月9日和5月27日先后发行了「黑色高杯酒」与「红色高杯酒」之后，至此完整构筑出「黑-红-艺术」三部曲，象徵为了填补地球上缺乏的「和平」、「情感」与「共存」这三大缺口，来自银河系的「PEACEMINUSONE高杯酒故事」终於划下完整句点。

这次的「艺术版」外包装上，GD以多样的笔触和色彩描绘出不完美的雏菊，象徵「即使不完美也无妨」。 他藉由视觉语言，传达出人们虽各有缺憾，仍能彼此陪伴、共存共生的超越性连结感，向地球人发出一封富有意义的「Signal（信号）」。



当天活动中最具意义的一刻，莫过於GD为支持青少年酒精中毒的长期治疗工作，向他担任名誉理事长的JusPeace基金会捐出8亿8千万韩元。 捐款金额选择了象徵着无限（∞）的数字「8」，别具意义。

GD表示，他希望PEACEMINUSONE高杯酒系列所引发的无限粉丝文化现象，能为地球上更多地方带去崭新的快乐文化。 他也强调，这笔捐款的金额并非重点，更重要的是鼓励更多人参与，让捐款成为一种文化。



对此，所属公司Galaxy Corporation的代表，同时也是JusPeace基金会理事长的崔龙镐（최용호）表示：「从PEACEMINUSONE高杯酒开始的永续文化与公益捐款，才刚刚启动而已。 我们承诺，未来将会透过前所未见的宇宙叙事与创新AI娱乐科技，持续填补地球上每一个尚未被看见的价值缺口。」

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻