《全知干預視角》鏡頭下的SHINee溫流，瘦到脱相，肉眼可見的不健康

SHINee溫流暴瘦模樣令粉絲們十分心疼。

前不久，SHINee對外宣布溫流因為身體原因將暫停活動，「SHINee在迎來出道15周年之際，於今年5月舉辦了粉絲見面會，目前已結束了正規8輯的製作，正在準備6月的演唱會，但是最近隨著溫流的狀態持續低迷，接受了諮詢和檢查後，醫療團隊的意見是讓溫流靜養」。 24日播出的《全知干預視角》中播出了溫流片段，觀眾和粉絲才看到SM描述的「狀態低迷」的溫流到底是怎樣的狀態，是肉眼可見的不健康！



節目中，SHINee成員們正在為新曲回歸做準備，和編舞家、舞者等人一起練舞。 中途休息的時候溫流與隊友Key等人聊天，回想過去跑行程的時光。 溫流穿了一件迷彩服，體型削瘦，如同紙片人一般，尤其是面部兩頰瘦到凹進去，顯得顴骨更高了，雖然一直微笑著和隊友們聊天，但卻藏不住疲憊感，一看就知道身體出現了狀況。



在SHINee公開表示溫流暫停活動之後，溫流在個人IG上安慰粉絲，表示：「很抱歉讓大家擔心了，希望大家能把這段時間當作我是為了今後能夠繼續和SHINee走下去而稍作短暫的喘息，我也想要好好守護一直都想要守護的東西，並覺得未來更重要，所以才做出這樣的決定。 」

此外，雖然溫流暫時停止活動，但SHINee的其他成員仍在努力工作，將繼續進行演出，並且也在準備新的專輯。



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