BTS防弹少年团Jimin退伍重启IG更新！分享柾国合照&兵役回忆，「练习室对镜自拍」涂鸦引感动

BTS防弹少年团成员Jimin顺利完成为期1年6个月的陆军现役服役，本月11日正式退伍，终於开始恢复更新个人IG啦！

Jimin於12日在IG PO出三张照片，其中一张是身穿军装在练习室的对镜自拍，镜子上是Jimin入伍前在镜子上写的涂鸦：「祝大家身体健康、不要生病，一直幸福。 真的很爱大家。」



Jimin还分享了兵役期间获得的诸多奖状、勋章、与战友们的合照，还有战友们写来的信件，里面满是祝福和应援，就连军装内侧也写满「To Jimin哥」的文字，看起来服役期间与同袍们建立了深厚的情谊。



最后还有与一起退伍的队友柾国在Festa活动拍的四格合照，两人都穿著迷彩服，对著镜头摆出各种pose。 Jimin将合照PO到IG限动，但因柾国已注销IG帐号而无法标注，於是写道：「国国呀辛苦了，不过没有帐号可以tag你耶...」



此外，Jimin与柾国在2023年12月已通入伍，服役於陆军第5步兵师团炮兵旅团。 随著他们退伍，防弹少年团里服现役的成员RM、Jin、J-Hope、Jimin、V、Jungkook皆已完成兵役义务，SUGA则预计在本月21日完成社会服务要员的服役并正式退役。



防弹少年团在今日（6月13日）迎来出道12周年纪念日，为了纪念，於13日和14日在京畿道高阳市的KINTEX举办「2025 BTS FESTA」活动。 同时，J-Hope的巡回演唱会「HOPE ON THE STAGE」也将在同期间於高阳综合运动场举行最终场。







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