《鬼宫》结局花絮：剧组也爱撮合陆星材&苞娜！金智勋连横梁都不放过吊单杠XD

《鬼宫》7日已结局，结局后电视台SBS总算释出结局暨杀青花絮。

结局花絮收录了演员们陆续演出最后一场戏并杀青的温馨内容，画面可见导演一一向杀青演员献花，并全体合照留念。最大亮点还是「姜哲」陆星材和「汝里」苞娜之间的互动，两人试戏斗嘴剧情，看起来就像两人日常相处XD，相当自然有趣。



明明是别人的杀青纪念，却有人拱苞娜和陆星材拿著花当捧花面向对方，营造成结婚典礼XD，他们俩很配合，拍照的时候还有人唱起「结婚快乐歌」呢！（编OS：「所以结婚照何时要公开？」）



「王」金智勋则是召集他的「跟班」，「尚膳」金吝劝和「护卫」金东赫和韩旻（김동혁）（한민）拍短影片，四个人相处相当快乐XD，金智勋笑到不行看得出来很快乐。而金智勋曾在综艺《我独自生活》透露自己非常喜爱引体向上、吊单杠，连片场韩屋的横梁也能当单杠吊！



结局剧情里苞娜曾女扮男装扮内官，装扮让观众直呼可爱，原来苞娜扮演时也觉得自己很像小学生，拍完看画面还很遗憾：「还以为会很帅……」不过在看自己拍的搞怪照片倒笑很开心。



▼花絮影片



不晓得是否为《鬼宫》最后一支花絮，因为一般都会有主演杀青暨终映感言，但这里并没有，SBS仅以照片在结局前让演员呼吁大家死守结局。饰演尹甲母的车清华则透过经纪公司发布终映感言，她表示能在幸福的片场透过「英琴」传达母爱，是很令人悸动的时光，苞娜发了多张幕后照包括可爱内宫照说：「真心感谢到现在喜爱《鬼宫》的所有人（爱心），幸亏有大家的厚爱，播放期间一直都是幸福的时光！感谢每一位打造《鬼宫》的人……（爱心）辛苦了汝里！好幸福。」



结局后主演没闲著，正各自接受采访聊更多内幕，喜爱《鬼宫》的观众们可以还能期待他们的采访内容。《鬼宫》全集已可於香港Viu收看。

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