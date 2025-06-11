台湾客台新节目《细细山路私密达》又和韩星合作！金荷娜、INFINITE南优铉还有李浚荣

台湾客家电视台（下称「客台」）继推出《厨师的迫降：客家厨房》找来韩星合作后，再推出《细细山路私密达》与多名韩星合作！

《厨师的迫降：客家厨房》去年底开播，今年初完结，阵容找来「韩流帝王」Super Junior队长利特、「大势新人」tripleS台籍成员Nien（许念慈），还有热门韩综《拜托了冰箱》名厨李元日，跨日合作的阵容与成果都让台湾K-POP圈粉丝相当喜爱，即将推出的第二季还有「韩流女帝」少女时代的孝渊及韩国百万YouTuber heebab。



昨（6）日客台再惊喜宣布新节目名《细细山路私密达》，阵容包含各大奖项影后、知名韩剧《绅士的品格》《通往机场的路》《回到18岁》女主角金荷娜，二代经典男团INFINITE主唱之一、开solo演唱会都不忘台湾的南优铉（南优贤），及男团U-KISS与UNB出身成员、近期演了《苦尽柑来遇见你》《弱美男英雄Class 2》《24小时健身俱乐部》的李浚荣。除了上述韩星，班底还有台湾艺人彭小刀、旅台韩籍YouTuber肌肉山山。

▼金荷娜



▼南优铉



▼李浚荣



▼彭小刀



▼肌肉山山（右，左为同为韩籍的妻子Jooni）



《细细山路私密达》发布会预告贴文似乎暗示了主题是「爬山」，底下网友兴奋留言「我们无限（INFINITE）的南人（指南优铉）居然来爬山」、「竟然是南优铉！！！太期待了！」、「好喜欢浚荣耶」、「我们客家人真的很强！」、「客台是挖到矿喔」、「李浚荣！！真的假的啦！24小时健身房不可能开到台湾了吧？！」、「OMG 李浚荣 ！！！！！！ 山上健身起来」……等等。



顺带一提，因为金荷娜、南优铉、李浚荣全都是韩国经纪公司BILLIONS旗下艺人，有网友推荐客台也能邀请同公司且刚与李浚荣合作《24小时健身俱乐部》、solo演唱会也都会来台湾的Apink主唱郑恩地。



《细细山路私密达》发布会就在明12日下午3时举行，可透过YouTube客家电视网路直播Hakka Live频道收看。

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