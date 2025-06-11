Super Junior-D&E去年签售才穿中信兄弟球衣！「唉噗+爪」盼到他们来球场开唱啦！

Super Junior小分队D&E（东海、银赫）今年也是「台湾灶咖（灶跤）大战」佼佼者，最新消息受邀中华职棒中信兄弟球团主题日开唱！

中信兄弟去年开第一炮邀请泫雅在「K歌主题日」表演，泫雅直接成为了史上首个受邀中职表演的韩星，也是首个在台北大巨蛋表演的韩星；今年5月换味全龙球团邀请Gyubin与NMIXX，Gyubin是史上第一个开球的韩星，NMIXX则是史上第一组开球的韩团；本周末富邦悍将球团则邀请大势女团tripleS与QWER。



其实过去几周便有传闻兄弟今年K歌日找来Super Junior-D&E，而今公布下半年主题日后飞速再宣布Super Junior-D&E是表演嘉宾，让同为唉噗（E.L.F.谐音）与爪（兄弟球迷昵称）的粉丝们兴奋不已。尤其，去年D&E来台举行签售会时，就有粉丝让银赫穿上兄弟球衣，相关照片一时疯传，大家各种敲碗，没想到隔年终於等到了！



两人表演时间就在8月3日星期日，照K歌日惯例应是赛后表演，无论是唉噗还是爪，得跟紧消息准时抢票了。

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