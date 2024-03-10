高潮迭起！《Build Up》Cover IU&AKMU〈NAKKA〉老么音乐家成遗珠，最终四人组合意想不到

Mnet选秀节目《Build Up：男团Vocal生存战》（Build Up：男子主唱团体生存战）8日播出了第三回合三人组淘汰赛下半部内容，晋级第四回合名单全公开，四人组合也订了下来。三人组胜队共包含：

▼〈祈祷〉崔寿桓、CIX升勋、朴帝业（回顾：团内主唱比赛变Rapper！回顾《Build Up》演唱BTOB〈祈祷〉）



▼〈想你的时间〉组黄仁赫、崔夏岚、UP10TION善燏



▼〈Joker〉组JUST B李建宇、金抒炯、郑秀敏



▼〈FEVER〉姜河允、Jay Chang、吾木提



▼〈普通的一天〉任晙赫、李光锡、PENTAGON Yeo One



虽然规则原先说明败队直接淘汰，不过仍和前一回合一样有败部复活的机会，惜败的队伍里，评审能选出五人败部复活，获选者最终为――A.C.E李东勋、JUST B Bain、金敏绪、AB6IX田雄与M.O.N.T Bitsaeon。其中，〈Bad News〉组虽败但全员复活。



▼〈Bad News〉M.O.N.T Bitsaeon 、JUST B Bain、金敏绪



观众也许都有遗珠人选，而从YouTube片段观看次数来看，三人组观看次数最高为〈祈祷〉，两周累积53万观看次数，第二名是〈FEVER〉17万，第三名是「老么音乐家」池言宇、郑允书与朴朱熙的〈NAKKA〉（IU feat.AKMU乐童音乐家），有15万，最遗憾俨然是〈NAKKA〉三人。

网友遗憾道「可惜他们已经被淘汰了，这是我至今最喜欢的表演，声音很令人赞叹，舞台炸裂让观众很愉快」、「同步到很完美，对我来说协调性是最好的」、「其他团队或许有更棒的个人歌手，但在我看来，你们带来最好的团队歌曲和迄今最好的团队」、「老实说，这是第六集中最令人印象深刻的表演。我一直理解评审的选择，但这是第一次感到有点失望」……等等。

第三回合晋级者全公开后，又是令参赛者苦恼的时刻了，被选为胜队高等级的成员可以选择拆不拆队，最终要四人一组「参赛到最后」，对每个人来说都很关键，可选择的高等级成员压力就大了。最终结果：

▼BAIN、李东勋（高等级）、朴帝业、田雄组「合伙人们」



▼Bitsaeon、金敏绪、Jay Chang（高等级）、升勋组「勋敏JayBit」



▼Yeo One、任晙赫、黄仁赫、李光锡（高等级）组「DoReMiFa」



▼崔夏岚、金抒炯、李建宇、郑秀敏（高等级）组「MILKY-UP」



▼姜河允、善燏、吾木提、崔寿桓组「WATERFIRE」



新的「ONE TEAM」投票已开始，投票数会影响最后分数加成，此集尾声还释出第四回合公演开场，并宣垫底组别的四人会直接淘汰。结果到底会如何呢？

新一集预告片加上现场粉丝网路上透露，依照预告顺序勋敏JayBit演唱WOODZ 曹承衍〈Drowning〉，MILKY-UP演唱Mark Ronson〈Uptown Funk〉（ft. Bruno Mars），曹承衍的歌曲，DoReMiFa演唱朴孝信〈Gift〉，WATERFIRE演唱aespa〈Drama〉，合伙人们演唱泰民〈Guilty〉。

勋敏JayBit的演出似乎不如预期，MILKY-UP欢快的演出带动评审跟著手舞足蹈，合伙人们表演泰民经典的手伸进衣服抚摸姿势，舞台下评审粉丝都为之疯狂……



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