是利益最大化还是故意上眼药？HYBE间隔6小时发布ZICO、NewJeans新曲MV，K-POP圈少见现象

HYBE娱乐旗下艺人ZICO和NewJeans宣布回归，他们的新曲MV影片公开时间仅间隔了6小时。

在K-POP业界有个共识，那就是一间公司旗下若有多家厂牌的情况下，不会在1、2日内接二连三地发布同家公司歌手的MV，因为会分散消费者的注意力，也免得引发师兄弟（师兄妹）歌手之间在YouTube和音源平台上不必要的竞争，但这次HYBE却反其道而行之。



4月26日下午6时（韩国当地时间，下同），HYBE LABELS YouTube频道公开了ZICO新曲《SPOT！》的MV。 6个小时之后的27日0时，又公开了5月24日即将携常规专辑回归的NewJeans的双单曲专辑《How Sweet》的收录曲《Bubble Gum》的MV。



同家公司的歌手新曲MV发布时间仅间隔6小时，放眼整个K-POP圈都少见。 ZICO隶属於HYBE旗下厂牌KOZ Entertainment，而NewJeans隶属於HYBE旗下另一个厂牌ADOR。 而ZICO和NewJeans的MV正在YouTube「人气上升MV」榜上竞争著1、2名的位置，因此不少粉丝和网友斥责HYBE未管理好旗下厂牌新作公开时间，更有网友直接捅破「因为HYBE和ADOR代表闵熙珍骂战升级，波及到了NewJeans了，是故意给她们上眼药」。



不过HYBE内部人士澄清：「为了保障旗下厂牌的自由性，所属歌手（物料公开和活动时间变更等）行程都是厂牌自己说了算。 」有知名音乐评论家对此事做出评论，表示：「宣传日期撞期的话不可避免地会发生关心度和话题性倾向於某一方的情况，另一方无法好好展示自己的成果，为了刺激销售额，HYBE应该慎重考虑营销战略才行。 」也有网友反驳ZICO和NewJeans音乐风格和受众群完全不同，同时发布音源可以在短时间内将利益最大化，HYBE当下的选择不失为最佳决定。

此外，ZICO的《SPOT！》MV目前点击率为1375万（29日基准），NewJeans的《Bubble Gum》MV点击率为1328万，尤其是后者的MV留言数比去年热门曲《ETA》高出了2倍，达到了7.4万余条。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻