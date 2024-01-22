《Build Up》40名参赛者全公开，生存节目熟面孔好多！李欢喜Bitsaeon洪性准等三度参赛
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《Build Up》40名参赛者全公开，生存节目熟面孔好多！李欢喜Bitsaeon洪性准等三度参赛

KPOP   2024年1月22日   星期一19:20   草莓  

（封面图源：Twitter@MnetKR）

Mnet全新选秀、生存节目《Build Up：美声男团生存战》（又译Build Up：男主唱生存战）将在26日首播，播映前仅公开参赛者剪影吊足观众胃口，昨（21）日总算公开全40名参赛者庐山真面目。

官方并没有按照先前公开，也就是投票时的剪影「V1~V40」顺序公布，倒是替参赛者们分门别类：

「声音本身就是一种类别――UNIQUE」
金抒炯（音乐剧演员）、吾木提、李欢喜（UP10TION成员）、泰宇（TAEWOO태우，创作歌手）

李光锡（이광석）、田雄（AB6IX成员）、善燏（UP10TION成员）、洪成元（홍성원，音乐剧演员）

姜河允（강하윤）、NEON（네온，Solo歌手）、权宜彬（练习生）

「以自身感性带来新鲜感动的――SOUL」
JAY CHANG（ONE PACT成员）、李珉旭（이민욱，NewKidd成员）、姜锡华（WEi成员）、马在卿

郑秀敏（JUNGSOOMIN정수민，创作歌手）、李东勋（A.C.E成员）、Bain（JUST B成员）、金成正（김성정，音乐剧演员）

朴柱喜（박주희，练习生）、林尚贤（LIM SANG HYUN임상현，创作歌手）

「为歌曲注入强烈存在感的声音――POWER」
赫晋（FAVE1成员）、赵焕智（조환지，音乐剧演员）、尹仁焕（윤인환）

金敏序（김민서）、朴帝业（Solo歌手）、崔河蓝（音乐剧演员）、任晙赫（创作歌手）

「任何声音都能和谐融合的――ALLROUND」
张仁泰、郑允瑞（练习生）、Yeo One（PENTAGON成员）、李建宇（JUST B成员）

升勋（CIX成员）、Bitsaeon（M.O.N.T成员）、泰焕（VANNER成员）、洪性准（Solo歌手）

崔秀焕（Solo歌手）、郑因成（KNK成员）、黄仁赫（Solo歌手）、池延宇（지연우练习生）

参赛者全公开后，韩网反应大部分都是「生存节目又开始了？」、「熟面孔好多」、「没有不认识的人啊」，说「熟」是因为同‎本站先前整理过的猜测名单，许多人都不是首度参加生存节目，甚至有多位是「三度参赛」，李欢喜（UP10TION）参加过《Voice King》与《BOYS PLANET》，Bitsaeon（M.O.N.T）参加过《MIXNINE》与《PEAK TIME》，洪性准参加过《Produce X 101》与《PEAK TIME》，姜锡华（Wei）参加过《YG宝石盒》与《Produce X 101》，吾木提参加过《UNDER NINETEEN》与《BOYS PLANET》。

另外也很让网友讶异的是，AB6IX与CIX本周才要回归，VANNER本月底回归，田雄、升勋与泰焕可以说相当忙碌须两者兼顾。

《Build Up：美声男团生存战》将於本周五26日韩国时间晚间10点10分首播。
（图源：Twitter@MnetKR）

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