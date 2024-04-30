TWICE志效新节目用「道歉梗」，台湾ONCE秒联想8年前子瑜道歉事件狂轰

TWICE志效主持的YouTube综艺节目《租客》即将开播，昨（29）日频道ootb STUDIO释出首支预告，没想到所用的「道歉梗（哏）」马上遭台湾ONCE大力抨击，原因是令人联想TWICE子瑜8年前因国籍道歉之事件。

「大家好，我有话想对大家说。」类似的台词、类似的马尾发型和黑色上衣，掀起台湾粉丝ONCE伤痛，此事传到Threads、台湾论坛‎PTT、‎Dcard受到激烈讨论，抨击制作单位和TWICE公司JYP娱乐在伤口上撒盐，也有人怀疑「志效真的不知道吗」。《租客》YouTube预告片底下台湾人骂声一遍，不过出现几则韩国人回应表示不解，如「影片和台湾什么关系？」、「韩国没有那么关心台湾」。



会在台湾活动的韩籍YouTuber宋赞养解释，志效道歉内容是韩国YouTuber界常用的道歉或是郑重说明某事时会采用的拍摄风格，黑上衣、淡妆加上空白背景，但他认为志效发型和8年前子瑜为国籍道歉如出一辙，制作单位难辞其咎，最后怒喊「愤怒中」。宋赞养新贴文则说明韩国ONCE分两派，一是认为仅是Meme（迷因、梗、广为流传的笑点），二是认为「他们做错了」。



回到YouTube预告片留言，大部分都是台湾人繁体字或韩文留言要求影片下架及道歉，但有名韩国人倒留言先替制作单位道歉了，表示和台湾人拥有同样的心情，同样要求制作单位下架影片并道歉，且说明很多韩国人喜欢温暖的台湾人、支持一样是民主国家的台湾，不过遗憾的说「一些韩国人缺乏国际观，只在乎自己」，希望台湾人不要误会所有韩国人了。



今（30）日上午ootb STUDIO已更改影片内容将开头志效道歉片段剪除，据传曾在留言区道歉并说明已更改影片内容，不过该留言目前似乎已删除。此外，中国人对此事也很关心，微博引发了几则热搜，昨日是「朴志效租房者预告」，今日是「朴志效 周子瑜」、「朴志效退团教程」。



▼《租客》遭抨击的预告片原片及修改后



▼子瑜8年前为国籍道歉，目前有新留言质疑JYP为何还留存影片



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