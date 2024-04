TWICE志效新节目用「道歉梗」，台湾ONCE秒联想8年前子瑜道歉事件狂轰

TWICE志效主持的YouTube综艺节目《租客》即将开播,昨(29)日频道ootb STUDIO释出首支预告,没想到所用的「道歉梗(哏)」马上遭台湾ONCE大力抨击,原因是令人联想TWICE子瑜8年前因国籍道歉之事件。

「大家好,我有话想对大家说。」类似的台词、类似的马尾发型和黑色上衣,掀起台湾粉丝ONCE伤痛,此事传到Threads、台湾论坛‎PTT、‎Dcard受到激烈讨论,抨击制作单位和TWICE公司JYP娱乐在伤口上撒盐,也有人怀疑「志效真的不知道吗」。《租客》YouTube预告片底下台湾人骂声一遍,不过出现几则韩国人回应表示不解,如「影片和台湾什么关系?」、「韩国没有那么关心台湾」。



会在台湾活动的韩籍YouTuber宋赞养解释,志效道歉内容是韩国YouTuber界常用的道歉或是郑重说明某事时会采用的拍摄风格,黑上衣、淡妆加上空白背景,但他认为志效发型和8年前子瑜为国籍道歉如出一辙,制作单位难辞其咎,最后怒喊「愤怒中」。宋赞养新贴文则说明韩国ONCE分两派,一是认为仅是Meme(迷因、梗、广为流传的笑点),二是认为「他们做错了」。



回到YouTube预告片留言,大部分都是台湾人繁体字或韩文留言要求影片下架及道歉,但有名韩国人倒留言先替制作单位道歉了,表示和台湾人拥有同样的心情,同样要求制作单位下架影片并道歉,且说明很多韩国人喜欢温暖的台湾人、支持一样是民主国家的台湾,不过遗憾的说「一些韩国人缺乏国际观,只在乎自己」,希望台湾人不要误会所有韩国人了。



今(30)日上午ootb STUDIO已更改影片内容将开头志效道歉片段剪除,据传曾在留言区道歉并说明已更改影片内容,不过该留言目前似乎已删除。此外,中国人对此事也很关心,微博引发了几则热搜,昨日是「朴志效租房者预告」,今日是「朴志效 周子瑜」、「朴志效退团教程」。



