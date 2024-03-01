团内主唱比赛变Rapper！回顾《Build Up》演唱BTOB〈祈祷〉，今晚〈Bad News〉组背水一战

Mnet选秀节目《Build Up：男团Vocal生存战》（Build Up：男子主唱团体生存战）目前来到第三轮3对3淘汰赛，输的队伍直接打包回家，每队都卯足全力。

上周第5集仅播出第三轮其中一队表演，是朴帝业、升勋（CIX成员）与崔寿桓带来的BTOB〈祈祷〉（I'll Be Your Man），他们为了正面突破选了评审徐恩光的歌，CIX升勋还特地求教饶舌歌手西出口，迅速从主唱练成Rapper。三人各种高音飨宴加上升勋超乎初学者水准的Rap，评审观看表演途中连连张嘴惊呼，原唱徐恩光表示看了都要落泪了，给予极佳肯定。



▼完整版&漏网镜头



要对上他们的是BITSAEON（M.O.N.T成员）、金敏絮、BAIN（JUST B成员），预告显示他们带来新兴女团KISS OF LIFE的〈Bad News〉背水一战，被制作组视为「最强组存亡对决」，评审投票结果竟是4:3差一票？谁4谁3？Mnet昨日还释出先公开片段透露更多评审评语，以及结果出炉后〈Bad News〉BAIN感言表达感谢，〈祈祷〉朴帝业则留下眼泪，难道〈Bad News〉赢了？然而，不少支持〈祈祷〉的网友反倒而松一口气，认为赢的应该是〈祈祷〉，或许是看透Mnet的剪辑手法。



预告更率先公开李建宇、郑秀敏、金抒炯演唱BIG Naughty〈Joker〉（feat. JAMIE）；姜河允、JAY CHANG（ONE PACT成员）、吾木提演唱朴轸永J.Y. Park〈FEVER〉（feat. BIBI）；张仁泰、田雄（AB6IX成员）、李玟旭（NewKidd成员）演唱Hoppipolla〈Enough〉。一支先公开影片透露部分〈Enough〉组片段，田雄受到了赞许，和他们PK的〈FEVER〉组会如何？



《Build Up》第6集将在今晚韩国时间10点10分於Mnet播出，台湾观众隔日可於台湾iQIYI或friDay影音收看。

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