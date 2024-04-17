剧组恋人是真的！林秀香：会因为拍戏而交往、分手，分不清是真情实感还是入戏太深

我们不难发现，有很多的明星夫妻或者情侣都是因为在拍摄同一个影视作品之后陷入恋情，比如炫彬和孙艺真夫妇、李尚禹和金素妍夫妇，日久生情不是没有道理的。

最近林秀香和智铉寓为宣传新剧《美女与纯情男》一同作客了申东烨的youtube节目，林秀香讲述了自己拍摄电视剧期间对搭戏的男演员产生真情实感的过程。



申东烨提问：「听人说拍戏时很容易动情，这是理所当然的事情吧。 有没有发生过类似镜头之外，那个人会表现出原本的面貌，会让你觉得很有魅力，人很不错，因为想要变亲近等种种理由，而不得不迅速整理感情、努力克制的时候？」

对此林秀香回答：「会有，片场里会有三角关系，比如我和（智）铉寓欧巴饰演一对恋人，另外又一名女生也喜欢他，我就会产生嫉妒心理。 」 智铉寓听完之后解释：「年轻时可能就会直接交往了，过了一段时间之后你就会区分这到底是我的真实情感，还是因为太过入戏而爱上了对方。 如果戏结束了，还是会想要一直见对方，客观上来说就是喜欢上了对方，等都拍完了再确定吧。 」



林秀香继续说道：「真的很容易混淆，因为一直在拍戏有时候会分不清现实和电视剧，是我喜欢他，还是我扮演的角色在喜欢他，很难分清。 所以一般拍戏的时候会交往，戏结束之后就会分手，不过混淆情感的错误会随著阅历的增长而减少。 」

申东烨称：「一部戏拍完了，剧组工作人员里有不少人会交往吧，尤其是去地方拍戏，这种情况更多，拍戏时候每天都会碰面、彼此照顾，但戏一结束大家又会各自去新的剧组，可能就会分手。 」 他的一席话也得到了林秀香的认可，「越好的作品氛围也更好，这类情况就会更多」。



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