金在中当面向K.Will要IVE签名！K.Will透露亲眼见过电视节目丢自己专辑

歌手K.Will日前登上金在中YouTube节目《在朋友》，公开两人出道前便结识为好朋友的故事，而聊到「收藏签名专辑」，搞笑、温暖却也有辛酸。

金在中形容K.Will是唱片兼经纪公司STARSHIP娱乐始祖，下一句竟藉机问K.Will师妹IVE的事：「哥常常见到IVE吧？」「为什么不跟她们要签名？」「也能帮我要签名吗？写『给在中nim』……」K.Will原本回答自己要签名的话IVE应该会答应，结果听到金在中其实是自己想要，拿起酒杯仰头：「有点困难啊……」引发现场工作人员爆笑。



不过接下来金在中说：「我收集了所有后辈的签名CD（专辑），哥的CD我也收著。」K.Will笑颜逐开：「是吗？」接著说自己也有东方神起的单曲专辑，金在中在上面写了「哥我们顶峰相见吧」，这又是一则他俩的友谊美谈了。



然而，K.Will还想起专辑曾被电视节目丢掉的辛酸过往，说自己某次上了一个电视节目，出了电梯到节目门口就看到垃圾桶堆著一堆CD，里面就有他送出去的专辑，见状便打给公司说自己上不了节目了。虽然后续仍录完节目也得到节目人员道歉，K.Will心里仍然觉得「怎么可以丢掉」。



金在中心有戚戚焉，向镜头喊话、希望大家也别拿去二手市场卖，看到价格被订超低尤其难过，不过也能理解粉丝因生活变化而卖掉专辑，例如育儿。K.Will亦感叹表示曾有粉丝对他说「喜欢K.Will是一种兴趣」，而要维持兴趣并不容易，「我们的立场很难过，但也必须理解」。



▼节目影片（专辑话题已定位9:50）



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