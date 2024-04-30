《世子消失了》EXO SUHO所饰演的世子李健，演技、脸蛋、动作戏…全方位魅力大爆炸！

「天生的世子相」SUHO（金俊勉）在浪漫古装剧《世子消失了》中展现百变且无可取代的魅力，引发了关注。
在全新古装韩剧《世子消失了》里，SUHO饰演的王世子「李健」完美消化著剧中的各种造型，从蓝色龙袍到纱帽等各色韩服，塑造出完美世子的形象，让观衆们大饱眼福。（这居然是他第一次演古装剧，表现非常稳健）
SUHO生动且令人信服的演技，更是让观众们一同沉浸其中，特别是在紧张且扣人心弦的故事情节里，展现出的独特表达能力足以紧紧抓住大众的视线。除此之外，首集已经展现精彩俐落的打斗场面，也是必看元素之一！
而新人演员洪艺智的表现也非常亮眼，演技生动自然、灿烂地笑容也十分甜美可爱，剧里她饰演准备成为世子嫔的「崔明允」，御医女儿的身份和技能更是多次救下了受伤的世子，成为关键人物。
两人互动相当可爱，女主帮男主包扎时不愿透露姓名，男主称赞她肤白脸圆，就帮她取名为「白球」，包扎的力道瞬间加大！XD
首播时，因为世子目睹了「大妃娘娘偷情」的一幕，而成为了本剧主线的一大事件，为了找出男方身份世子到处奔走，剧情发展虽有悬疑因素却毫不拖戏，第四集就公开了一部份真相，让观众们越看越起劲。
目前已播出六集，SUHO这命运坎坷的落难王世子虽然遇到重重困难，却始终坚定信念并获得贵人相助，究竟他会如何击倒强权强势的大妃娘娘（明世彬 饰）也成为了本剧的一大看点！
韩剧《世子消失了》逢星期六、日晚10点20分在「黄Viu」上线，香港观众可以免费追看最新剧情！
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