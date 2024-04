韩国人气男团BTOB时隔七年 5月21日「袭港」

成军12年的韩国人气男团 BTOB,在相隔7年后终於再次访港,并将於2024年5月21日九龙湾国际展贸中心 汇星举办「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」Fan Concert 与一众香港「Melody」(BTOB歌迷名称)见面,势必为粉丝送上精彩演出。

BTOB为「BORN TO BEAT」的简称,代表著为「BEAT」而生,同时带出「为新的音乐和舞台而生」和「用音乐给全世界听众带来冲击而生」两个重要讯息。成军12年间BTOB有著不少为人熟悉的作品,有如:〈没关系〉、〈春天的记忆〉等。期间他们获奖无数,如於第32届韩国金唱片奖中勇夺「音源部门最佳男子团体奖(Best Male Group)」。

於众多歌曲中最为人熟悉的莫过於是於2017年推出〈想念〉(韩语:그리워하다)一曲,分别於 MBC Music《Show Champion》、Mnet《M Countdown》、KBS《Music Bank》等榜单中取下第一位,於音乐放送成为「七冠王」实力无庸置疑。未知今次久违地再与香港「Melody」见面,有没有机会可再次听到〈想念〉的现场演唱呢?

近年 BTOB 各人有著各自发展,众人除分别推出各自的音乐作品外,亦投身於不同的演艺事业之中,如综艺、电视剧、大萤幕演出都能看到BTOB六子身影。如队长徐恩光参与综艺《我们成为家人了》;李旼赫更登上大萤幕参演《剑客》;任炫植举办演唱会「DIVE INTO YOU」时门票一分钟售罄;PENIEL 成为电台节目《SKOOL K-POP》固定DJ;李昌燮亦将於4月推出第二张个人专辑。

虽然各自有著不错发展但他们亦毋忘团魂以及一众「Melody」,於2023年5月时推出迷你专辑《WIND AND WISH》久违地回归乐坛。而BTOB亦无停下脚步,於今年再次合体以BTOB名义举行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM]」。在3月时完成首尔场后,将於5月来到香港举行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」,相隔7年再有与BTOB见面机会,对香港Melody而言确实不可错过!门票现於「快达票」公开售票,Melody们欲购从速,切勿错失久违与BTOB见面的机会!

【2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong】

售票网站|https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=BTOBF0524

演出地点|九龙湾国际展贸中心 汇星

演出时间|2024年 5月 21日 (星期二) 下午8时00分

门票详情|HKD$1580 / HKD$1280 / HKD$880 (全场划位)

主办单位|KKLIVE

票务平台|快达票

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻