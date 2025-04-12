BTOB四帅化身运动选手与台粉同欢 大送签名球加喵喵拳撒娇魅力四射

韩国美声男团BTOB今日4位成员徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel共同来台与台湾Melody们见面，活动名称为「MELYMPIC」也就是以奥运运动会的形式与粉丝们同欢。

今日BTOB的4位成员们化身选手，都穿上棒球装出场，而出场的方式更是特别，从后方两侧的出入口分别依序入场，从一开始就给粉丝们大惊喜，每位成员都绕行了全场，与所有粉丝们近距离互动。4位选手们也陆续站上舞台，大哥徐恩光还先代表大家举起手灯当作圣火宣示，只是准备的中文宣誓词却没有一个人听得懂，让他有点不好意思。不过他就全场以6个字「真心感谢大家」不断重覆跟大家表达谢意。





大哥恩光在2周前刚动过脚部手术，让Melody们都很担心，他赶紧报平安，表示医生说自己的恢复速度很快，所以目前的状况已经可以慢慢走路了。而另外炫植也直接以中文表示，要向大家道歉，因为今日他的喉咙状况不太好，演唱歌曲的时候有可能会不太顺畅，请粉丝们多多包涵，也希望大家和他一起唱他的部分。而问到大家对今日比赛的自信心，旼赫希望今日有机会拿下金牌，Peniel则是直接表达说没有获胜欲望，两极化的表达令全场大笑。





接下来BTOB四位选手分成两队来竞赛，恩光与旼赫一组，对抗炫植与Peniel。恩光与旼赫也不时在舞台上大秀撒娇功力，尤其是恩光知名的可爱喵喵拳。4人大玩羽毛球、迷你冰壶、撒娇比全场尖叫分贝、丢签名球比臂力、指挥全场粉丝们滚大球等等，最终由旼赫得到金牌，不过努力认真的恩光则是得到了全场MVP，令他相当惊讶，又再度向大家说「真心感谢大家」。





游戏告一段落后，BTOB也回归舞台，换上了衬衫与领带搭配牛仔裤，为大家带来精彩的歌曲舞台，包含了「Say Yes」「Starry Night」「너 없인 안 된다」「그리워하다」「뛰뛰빵빵」都是大家耳熟能详的歌曲，让全场Melody们感动满满。4人还在舞台上研究粉丝们的应援法，觉得很困难，但粉丝们的应援却相当成功，让他们佩服不已。





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