《鬼宫》金智勋自爆以前对陆星材没兴趣，现在本命BTOB！赞星材歌艺也告白朴孝信

《鬼宫》「姜哲」陆星材与「王」金智勋的Bromance在剧中相当抢眼，两人戏外互动也很有趣，金智勋来到陆星材YouTube节目《最爱露营》，Bromance也散发！言谈中亦谈到歌手好友朴孝信对自己的影响。

陆星材介绍金智勋就用朝鲜时代语气：「主上殿下驾到――」金智勋还搞笑用王的语气回应：「一直呼唤我，麦克风都还没戴好。」结果金智勋一坐下就自爆自己以前对陆星材没什么兴趣，只知道是谁、知道他演戏又努力当BTOB、歌唱得也很好，合作之后亲自接触才迷上他，个性好又有Sense。



金智勋一直称赞陆星材，陆星材却好奇一般男演员是不是对女团更有兴趣吗，但金智勋说更喜欢男爱豆，问他最爱男爱豆是谁，他却瘪嘴犹豫了，看往身旁的陆星材：「呃，BTOB？」陆星材笑说金智勋脑中应该跑了不少团体名字XD，金智勋回应：「当然是BTOB了，说到男爱豆不就是BTOB吗？」



陆星材在《鬼宫》一人扮演两角「姜哲」和「尹甲」，陆星材问金智勋自己和谁更像，金智勋回答「不用说也是姜哲」，解释天真烂漫、纯真的性格很像，不过陆星材是「社会生活了十年、在职场闯荡十年的姜哲」，陆星材秒懂自己和姜哲的差别就是「有无社会化」！



金智勋还主动提到陆星材翻唱许多歌，那些歌都是自己喜欢的，特别是日本歌曲〈晚餐歌〉，听了陆星材的版本大为赞叹。陆星材表示知道金智勋喜欢唱歌，不过金智勋说自己在综艺《我独自生活》唱了歌手好友朴孝信的歌，被劝阻「以后唱别人的歌」，但他说自己就是飞蛾扑火，透露非常欣赏朴孝信在制作音乐上的努力，自己也受到启发，「能走到这位置，他影响很大」。



回到剧中的姜哲和王，两人透露角色会有「抓著衣领互殴」戏，金智勋笑说第一次看剧本还很不可思议。陆星材称赞金智勋被附身后的演技展现，金智勋只是淡淡地说：「真的很辛苦。」陆星材大笑：「我们剧所有演员被问当时如何，都回『太辛苦』了。」金智勋解释一直表现极限的情感演技，身体精疲力尽下还要拍动作戏，「所以我……拍的时候健康出走了……还在恢复当中」。



两人还聊起其他剧，被金智勋大力赞许是人生剧的《苦尽柑来遇见你》，做了金智勋最爱的吊单杠引体向上。说到引体向上，金智勋2023年在《我独》透露自己最爱在家里附近公园吊单杠，还有特殊技法。金智勋透露陆星材BTOB队友李旼赫也受邀到那公园吊单杠了，邀请陆星材也来，陆星材则邀请金智勋钓鱼，美好的Bromance就此落幕。



▼《最爱露营》金智勋做客完整节目



《鬼宫》将在本周6日、7日完结，结局会如何收尾，姜哲、王和尹甲的Bromance最后发展呢？香港观众可锁定Viu。

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