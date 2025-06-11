真财阀千金闯荡K-POP圈！新世界集团总会长外孙女文徐允混声团 ALLDAY PROJECT 6月出道

韩国财阀家族新添一位爱豆——新世界集团会长郑有庆的女儿文徐允（문서윤 艺名：Annie）将以偶像身份出道。

6月9日，韩国知名娱乐公司The Black Label正式宣布旗下混声新人团体 ALLDAY PROJECT 将於6月23日正式出道，成员包括Annie、Tarzan、Bailey、Woochan、Youngseo，共5人。 该团体是由制作人Teddy亲自操刀的The Black Label推出的第二组偶像团体。



其中最引人瞩目的成员Annie，即是新世界集团总括会长李明熙的外孙女（李明熙为三星集团现任会长李在熔的亲姑姑），同时也是新世界集团会长郑勇进的侄女。 她出生於2002年，目前就读於美国常春藤名校哥伦比亚大学，深受李明熙的喜爱。 母亲郑有庆也是新世界集团的会长，父亲文成旭则担任新世界国际副社长、Tomboy代表理事以及Signite Partners代表，虽尚未持有新世界股份，但家族背景显赫。

Annie原先曾被猜测为The Black Label另一女团「MEOVV」的成员之一。她曾出现在公司公开的练习生照片中，但最终未参与MEOVV出道，引发部份网友猜测她已离开公司。 如今，她以ALLDAY PROJECT成员身份亮相，正式步入演艺圈。



值得一提的是，与Annie一同出道的成员还包括曾在出道前退出女团illit的Youngseo，以及参加过《Show Me The Money 6》曾为BigHit Music练习生的，Woochan，三人皆是备受关注的新人。

此次ALLDAY PROJECT的出道不仅为The Black Label注入新活力，也让外界更加关注Annie作为「财阀千金偶像」的未来动向。 新世界集团背景的加持，加上明星制作人团队打造，让这支新团备受期待。

*新世界集团：以新世界与易买得（E-Mart）为母体的泛三星系企业集团。根据2023年资产规模，财阀排名位居第11位。虽然排名榜中的POSCO（浦项制铁）与农协虽然规模庞大，但因均不是财阀企业， 因此实际上新世界集团可视为进入了「十大财阀」之列。

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