华莎出道十年献单独初体验，6月16日南港展览馆办FANCON

华莎三月底甫来台参加音乐节活动，火辣演出深受南台湾民众的喜爱，即将迎接出道第十年的华莎如今也宣布好消息，将举办个人首次粉丝演唱会的！

自认与粉丝都是「Twits」(傻瓜)的华莎，这次要把珍贵的第一次献给粉丝们，HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei确定将於6月16日(日)在南港展览馆 1馆举办，门票将於4月20日下午13:08於年代售票系统正式开卖，详情请洽主办单位和协整合行销脸书。

华莎以MAMAMOO成员的身份进入乐坛，并凭藉《Mr. Ambiguous》、《Um Oh Ah Yeh》、《You're the Best》、《Yes I am》等MAMAMOO的热门夯曲，在台韩两地的音乐界均赢得广泛喜爱。她不仅以绝佳的歌唱实力和性感火辣的好身材著称，更於2019年以单曲《Twit》正式作为solo歌手出道，随后发行的《Maria》和《I Love My Body》进一步巩固了她独特艺人的地位。除了音乐成就，华莎因其坦率、大剌剌的个性，再加上於综艺节目《我独自生活》，以及和李孝利、严正化、Jessi组成限定女团「退货远徵队」的《玩什么好呢》中之表现，不仅赢得了观众的喜爱，也使她成为炙手可热的综艺嘉宾。

随著出道第十年的日子将至，华莎将举办「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits]」，并从4月20日在首尔为巡演揭幕。这次巡演不仅是华莎回馈粉丝的一种方式，也是她与粉丝共同庆祝这个里程碑的特别时刻。华莎的Youtube频道日前也释出粉丝演唱会海报拍摄花絮，她表示选择以粉丝见面会的形式开始会感到有些遗憾，因此决定举办一次让粉丝们既能玩得开心又能听得满足的粉丝演唱会。演唱会主题「Twits」源自她的首张数位单曲，对她而言意义非凡，象徵著她和粉丝之间的特殊联系。橘色作为海报的主色系，不仅反映了华莎的个性，也成为了这次活动的象徵色彩。

华莎强调，这是她首次举办个人粉丝演唱会，她将之视为一段非常珍贵的时光。除了将表演歌迷耳熟能详的经典曲目外，她和团队也在准备一些有趣的内容，以确保这次巡演能成为一次难忘的体验，华莎迫不及待地想要与粉丝们相见，共同创造更多美好回忆。HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei确定将於6月16日(日)在南港展览馆1馆举办，票价共有新台币$2800 / $3800 / $4800 / $5800等四种票价，门票将於4月20日下午13:08於年代售票系统正式开卖，详情请洽主办单位和协整合行销官方脸书专页。

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