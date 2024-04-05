韓國人氣男團BTOB時隔七年 5月21日「襲港」

成軍12年的韓國人氣男團 BTOB，在相隔7年後終於再次訪港，並將於2024年5月21日九龍灣國際展貿中心 匯星舉辦「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」Fan Concert 與一眾香港「Melody」（BTOB歌迷名稱）見面，勢必為粉絲送上精彩演出。

BTOB為「BORN TO BEAT」的簡稱，代表著為「BEAT」而生，同時帶出「為新的音樂和舞台而生」和「用音樂給全世界聽眾帶來衝擊而生」兩個重要訊息。成軍12年間BTOB有著不少為人熟悉的作品，有如：〈沒關係〉、〈春天的記憶〉等。期間他們獲獎無數，如於第32屆韓國金唱片獎中勇奪「音源部門最佳男子團體獎（Best Male Group）」。

於眾多歌曲中最為人熟悉的莫過於是於2017年推出〈想念〉（韓語：그리워하다）一曲，分別於 MBC Music《Show Champion》、Mnet《M Countdown》、KBS《Music Bank》等榜單中取下第一位，於音樂放送成為「七冠王」實力無庸置疑。未知今次久違地再與香港「Melody」見面，有沒有機會可再次聽到〈想念〉的現場演唱呢？

近年 BTOB 各人有著各自發展，眾人除分別推出各自的音樂作品外，亦投身於不同的演藝事業之中，如綜藝、電視劇、大螢幕演出都能看到BTOB六子身影。如隊長徐恩光參與綜藝《我們成為家人了》；李旼赫更登上大螢幕參演《劍客》；任炫植舉辦演唱會「DIVE INTO YOU」時門票一分鐘售罄；PENIEL 成為電台節目《SKOOL K-POP》固定DJ；李昌燮亦將於4月推出第二張個人專輯。

雖然各自有著不錯發展但他們亦毋忘團魂以及一眾「Melody」，於2023年5月時推出迷你專輯《WIND AND WISH》久違地回歸樂壇。而BTOB亦無停下腳步，於今年再次合體以BTOB名義舉行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM]」。在3月時完成首爾場後，將於5月來到香港舉行「2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」，相隔7年再有與BTOB見面機會，對香港Melody而言確實不可錯過！門票現於「快達票」公開售票，Melody們欲購從速，切勿錯失久違與BTOB見面的機會！

【2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong】

售票網站｜https://premier.hkticketing.com/shows/show.aspx?sh=BTOBF0524

演出地點｜九龍灣國際展貿中心 匯星

演出時間｜2024年 5月 21日 (星期二) 下午8時00分

門票詳情｜HKD$1580 / HKD$1280 / HKD$880 （全場劃位）

主辦單位｜KKLIVE

票務平台｜快達票

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