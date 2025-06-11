庆州市长无礼发言，说一代男团「g.o.d是过气歌手」引发争议出面道歉，成员大器回应、展现风度

韩国庆州市长针对一代男团 g.o.d 发表疑似贬抑性质的「过气」言论惨遭大众批评，引发争议后低头致歉。

前天（9日）在庆州市普德洞举行的 KBS2《不朽的名曲》录影现场中，庆州市长对 g.o.d 发表评论称：「是我们那个世代的歌手，不是已经有点过气了吗？」引来粉丝强烈反弹。



粉丝们认为市长此番发言是在贬低艺人，纷纷要求他道歉。随著市民在庆州市厅的抗议留言涌入、批评声浪升高，市长在社群平台上公开道歉声明。

他解释：「并无意贬低特定艺人」，也表示：「表达不够妥当，造成 g.o.d 及其粉丝的伤害，深感抱歉。」并补充说：「g.o.d 是代表大韩民国大众文化的团体，我自己也非常喜爱他们的音乐。」

g.o.d 方面也做出了回应。成员朴俊炯在社群平台上发文安抚粉丝，说：「不管别人说什么，我们没事。我们又不是才做一两天生意的。你懂我意思吧？我只是不希望你们因为某人的失言而受伤。我们真的没事，真心希望粉丝们不要因为别人的话而难过。」

接著他也展现特有的正能量说道：「不要为这种琐事感到压力，我们还有更大的事等著去做呢。」

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