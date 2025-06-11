全智贤青春照疯传！教室里一笑倾城，气质藏不住！网友：这就是天生的差距！

「这根本是从漫画走出来的女神吧！」 最近，一组韩国演员全智贤20多岁的大学生时期照片在网路上曝光，再度引发热烈关注。 该照片在某知名网路社区上以「让一般人自卑的全智贤20代照片」为标题疯传，引来无数网友惊叹。

从照片中可以看到，年轻的全智贤低头走路，露出清爽笑容; 另一张则是在和教授谈话时被偷拍的模样。 最令人震惊的是——她的五官、肤况、气质和现在几乎没有差别！这就是所谓的「冻龄美貌」了吧。



全智贤就算只是穿著简单的短袖T恤、将头发随意扎起，也依旧气质出众，小脸、无瑕肌肤、立体五官，站在人群中宛如自带聚光灯。 不少网友看完后大赞：「现在长一样唉」、「这美貌根本不科学」、「难怪那么红」、「她老公真的上辈子拯救地球」、「从小就可爱到不行」、「远远看也一眼认出是明星」。



지금 전지현이 여신이라면 20대 전지현은 요정 그 자체 pic.twitter.com/X6GRokgMHP — 왕지현(밥순이) (@g1annajun) December 29, 2021

除了美貌话题，全智贤的老公也颇有来头。 她在2012年与同龄的金融界菁英崔俊赫结婚，育有两个儿子。 崔俊赫曾在美国投资银行任职，后来加入父亲创办的资产管理公司担任副社长，后接手成为代表理事，据2020年资料，该公司管理资产高达5861亿（韩币，下同），堪称资金操盘手。 2024年，全智贤一家四口还被目击一同前往德国观看欧洲足球锦标赛，这也是他们一家首度全员露面，引发媒体疯狂报导。 据传崔俊赫更是韩国传统服饰设计大师李英熙的外孙，目前名下拥有多栋大楼、公寓与别墅，总价值超过800亿（韩币，下同）！不过最近韩媒踢爆崔俊赫因加密货币投资亏损了150亿。

此外，全智贤将於今年下半年回归小萤幕，在Disney+新剧《暴风圈》中饰演曾任联合国大使的外交官「文珠」，与姜栋元饰演的神秘特工「山浩」联手揭开一场惊天阴谋，预计将再掀话题高，敬请期待！

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