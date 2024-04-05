IU公司抓黄牛矫枉过正，无辜粉丝受牵连！EDAM终於道歉了

作为最红的女SOLO歌手，IU开演唱会往往一票难求。 IU所属经纪公司为了让粉丝能够在公平公正的环境下抢票，苦心抓黄牛。据悉，当时经纪公司共查获超100起不正当交易，官方皆已向售票系统要求票券作废，更宣布会员永久除名。

演唱会结束后有粉丝A某透过网路为自己申诉，表示很委屈，只因他拿的票是朋友替他抢的，在入场时被工作人员以「无法确认本人」为由拒绝在了场外，自己也因为此事被粉丝俱乐部永久除名。A某并非通过二手网或SNS等非官方途径购买的票，其实并不属於公告中所指的不正当交易范围，但检票人员判断为「他人代抢」。A某称为证清白拿出了预售交易帐单、身分证以及和帮他抢票的朋友的聊天纪录、门票汇款纪录等，可惜检票人员还是不同意他入场。

A某的事情经过网路的传播和发酵，很快就在网友之间引发不满和公愤，最终IU所属经纪公司EDAM Entertainment出面的道歉。



EDAM Entertainment表示：「我司收到了很多举报他人不正当交易的邮件，其中一封写著『很开心帮朋友抢到IU演唱会好位置』文字，还有演出日子、座位区域、座位号码的照片，怀疑是票务代抢，这就需要现场二次确认，当天A某的票被判定为不正当交易所得，才没允许他入场。 由於『隐形御史制度』（暗查制度）是我司与Melon Ticket和演出团队共同引入的政策，旨在更进一步地防止非法交易，因此我们对这次事件感到沉重的责任。 如果有粉丝对检查过程和本次演唱会有任何不快，我司都真诚地向他们道歉。 我司将尽快努力达成和解并解决问题，也将全力以赴对韩国消费者组织的投诉进行真诚的处理。」并重申「对在门票预订过程中感到不便的所有粉丝致歉」。

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