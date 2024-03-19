OMEGA X与前公司再掀性骚纷争！SPIRE娱乐称姜代表才是受害人，反控成员辉粲强制猥亵

男团OMEGA X与前公司SPIRE娱乐曾有过严重合约纠纷闹得沸沸扬扬，SPIRE娱乐代表姜成熙被OMEGA X指控伤害、强制猥亵、恐吓……等等，法院最终对OMEGA X终止合约的诉求提起假处分，OMEGA X脱离SPIRE娱乐，双方后来也达成协议解除合约。

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事隔一年多，今（19）日SPIRE娱乐大动作开记者会，称姜前代表并非加害者而是受害者，过去是因为不愿见到OMEGA X成员年纪轻轻就变成性犯罪者，所以直到现在才向媒体公开，公开了受强制猥亵的CCTV（监视录影带）画面。

据《TVDaily》报导，SPIRE娱乐公开画面称成员辉粲（李辉粲）和姜前代表对话时抚摸其胸部甚至掀开上衣。黄代表（亦为姜前代表丈夫）说明当下状况，说明姜某当时替成员们整理酒席，辉粲突然拜托姜某帮忙延迟入伍时间，姜某安慰他却遭受他强制猥亵，过程姜某曾阻止，但认为不该刺激对方而沉著应对。



「确认CCTV之后，向成员们传达了情况，李辉灿在巡演后因入伍自然而然被排除在活动之外，但是成员们之后却转身利用录音、拍摄等方式试图掩盖，后来的专属合约纷争等情况是在该强制猥亵事件之后发生的。」黄代表强调成员才是加害者，先前的合约纠纷都是在此强制猥亵事件发生之后，且说姜前代表因为合约纠纷罹患社交障碍、恐慌症，多次做出极端选择，因此他才决定起诉辉灿。



OMEGA X现在的经纪公司IPQ同时反驳SPIRE娱乐所有指控，表示会公开相关资料，并且主张姜前代表伤害成员宰汉的案子上是明确的加害者，尔后一同起诉的相关案子（应指强制猥亵等控诉），因为协议好解除专属合约而取消起诉不移交，不过目前正在对这些散布虚假事实造成的名誉毁损、妨碍业务等进行调查。

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