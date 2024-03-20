OMEGA X正式反击SPIRE娱乐，公开被迫来龙去脉：辉粲逃跑摔下楼还被姜代表踩头

稍早，OMEGA X经纪公司IPQ正式反击OMEGA X前公司SPIRE娱乐的控诉，发布声明巨细靡遗公开事情来龙去脉。

*先前报导：‎OMEGA X与前公司再掀性骚纷争！SPIRE娱乐称姜代表才是受害人，反控成员辉粲强制猥亵

IPQ方首先说明SPIRE娱乐说的「辉粲为了延迟入伍找上姜前代表」为假，CCTV（监视录影带）中的事情「是和平常一样是受高层强迫进行的」，说明事发当天2022年7月11日根本还没收到入伍通知，入伍通知是8月1日才收到，实情是姜前代表特意在凌晨时间酒席过后留下辉粲一人在公司，诱导他继续喝酒并要求他对自己示爱、碰触身体，辉粲长时间受到Gaslighting（一种心理操纵）害怕之下才会听从指示。



辉粲喝醉睡著后，姜前代表还拍下辉粲照片给当时的经纪人，说自己要亲自接送他，后来姜前代表要辉粲起床继续强迫他，辉粲一度因为父母年龄相仿的姜前代表发生过度身体接触而感到羞愧，逃往公司一楼。辉粲在逃离过程中摔下楼梯动弹不得，姜前代表竟上前踩他的头还在他面前跳舞，辉粲在恐惧袭来之下用剩下的力气躲到一楼厕所，姜前代表在后头持续追赶。

担心辉粲的前经纪人和成员KEVIN，於凌晨5点45分左右回到公司，在公司一楼大厅镜子前，见到了正在自拍的姜前代表，也发现辉粲躲在厕所里，IPQ表示姜代表当时的自拍照可以至她本人的脸书帐号确认。

IPQ也反驳SPIRE娱乐说「合约纠纷上的暴力等事件是发生在此事件之后」，说明未来会公开更多2022年7月11日之前发生过的相关事情资料，而2022年10月的宰汉遭施暴事件‎已由警方移交检察机关。

IPQ要求SPIRE娱乐公开完整CCTV包括公司2楼到1楼所有影像，最后表达：「希望因无法放弃梦想，两年来不得不屈服於SPIRE娱乐的成员们，受到内部肆意妄为非正常行为的委屈能够尽快消除，相信真相终究会摊开在天下。」并且感谢相信、爱护OMEGA X的所有人。

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