遭虐事件爆发后一年半，前公司反控成员先伸咸猪手！OMEGA X驳斥：强迫的是对方

OMEGA X 2022年10月被爆出遭所属公司SPIRE娱乐姜代表辱骂、殴打，接著是更多有关姜代表对成员们不堪的事情被披露，包括强迫陪酒、肢体与言语骚扰、恐吓。没想到时间过了一年半后，反倒换SPIRE娱乐指控OMEGA X强制猥亵在先。

*先前报导：‎OMEGA X与前公司再掀性骚纷争！SPIRE娱乐称姜代表才是受害人，反控成员辉粲强制猥亵‎

昨（19）日SPIRE娱乐由姜前代表之夫黄代表为首开记者会，公布CCTV（监视录影带）画面指控OMEGA X成员辉粲强制猥亵在先，是OMEGA X成员们共同掩盖此事，后续才会有合约纠纷（按：OMEGA X正是以暴力等事件提出合约无效诉讼）。



OMEGA X目前所属经纪公司IPQ马上反驳SPIRE娱乐说法，当晚再透过媒体‎《Tenasia》大力斥责SPIRE娱乐公开的CCTV是伪造的，认为对方应该公开完整影片，表示「是姜成熙代表不断要求成员们示爱」，强调实际状况是姜成熙强迫辉粲所做。



外界或许对整起事件雾里看花，不过看了记者会影片的网友，大部分都说姜代表不像被强迫的，而且认为没有声音少了说服力，也有人说SPIRE娱乐如此公开看起来比较像是要玉石俱焚。

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