《非常律师禹英禑》国民暖男姜泰伍终於退伍啦～结束入伍空白期的他立刻奉上新作消息！

演员姜泰伍终於盼到退伍的这一天啦～在演出人气韩剧《非常律师禹英禑》后人气直升但却随即入伍的他，终於能够让大家期待他的下一部作品了。

姜泰伍透过所属公司表示，曾因《非常律师禹英禑》而受到广大观众们喜爱并随即入伍的，在军队中也告别了自己的20多岁而进入30岁，在军中他修正了一些不好的习惯，也学习到了许多好的经验，是意义深远的时光，往后将以更好的样子与作品与大家见面，敬请大家给予期待以及喜爱。



姜泰伍於2022年因演出韩剧《非常律师禹英禑》中的法律人李浚浩一角，让观众们印象深刻，剧中他曾因为无法确定禹英禑是否接收到了自己的心意，而总觉得有些难过或郁闷，而常以「好伤心」这句台词来回应，这句名台词更成为了当时的流行语，他也被韩国观众们称为「国民伤心男」。不过姜泰伍也因此得到广大观众们的喜爱，电视剧播毕后，他也随即入伍以陆军身分服役。



姜泰伍在军中也一样表现得相当端正，去年他曾在显忠日追思仪式上朗读备忘录，在一年六个月的期间内他也诚实服役，在军中表现优良，终於健健康康地退伍而再度回到观众们的面前。而最近也传出姜泰伍以接到退伍后第一部作品的提案，很可能成为回归作品的tvN《马铃薯研究所》，也正在积极研讨中，这是一部以山谷中马铃薯研究所为背景的爱情喜剧作品。



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