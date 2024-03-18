李寿根离开待了10年的SM C&C，加入VIVIZ所属BPM成为旗下首个谐星

以《新西游记》系列、《认识的哥哥》闻名的谐星兼主持人的李寿根，今（18）由Big Planet Made娱乐（BPM）宣布延揽为旗下艺人。

早在5日，即有媒体报导SHINee泰民和李寿根，分别结束和SM娱乐、SM娱乐旗下SM C&C的合约，都将转投BPM，BPM旗下有女团VIVIZ、河成云、李茂珍、BE'O等歌手，还有表演总监Kany等。



今，BPM正式宣布和李寿根签订专属合约，表示会让身为万能艺人的李寿根，再大众面前展现更多面貌，望大家多多支持。李寿根签约BPM，成了该公司旗下首名谐星，而李寿根会离开待了10年的SM C&C，据悉是因为和去年从SM C&C转往BPM的金东俊总管代表是19年旧识，而BPM母公司Wonhundred顾问金时圭，曾参与李寿根出演的《两天一夜》、《李秀根和金炳万的上流社会》与《认识的哥哥》制作。

▼BPM同时公开李寿根多款全新形象照与拍摄花絮



另外，泰民是否会加入BPM仍未知，而SM娱乐这两年爆出的出走潮已引起关注，无论是SM或SM C&C，自去年李秀满离开一手创办的SM发生了大动荡后，都有待了10多年的艺人离开，如Super Junior银赫东海与圭贤‎、少女时代Sunny、EXO Xiumin伯贤CHEN与D.O.，以及名主持人申东烨……等等，现在加上李寿根与‎SHINee泰民恐还有温流，近日这波又被网友戏称是「离职潮」。

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