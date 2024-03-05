SHINee溫流＆泰民將離開待了16年的SM？韓媒曝合約到期後不再續約，傳泰民將加入這間公司！

今日（5日），據歌謠界相關人士透露，SHINee 泰民將在本月底SM娛樂合約到後不再續約。

泰民在2008年以 SHINee 出道，多次與SM娛樂公司續約，在公司待了16年。在專屬合約即將到期之際，雙方經過討論後，決定個人活動將不續約，但是 SHINee 的活動，會像以前一樣繼續由SM娛樂負責。



泰民不僅是 SHINee 的成員，作爲 SOLO 歌手也一直保持著超高人氣。特別是作爲 SOLO 歌手，發行過〈MOVE〉、〈Want〉、〈Guilty〉等突出致命魅力的歌曲被稱爲「歷代級SOLO男歌手」。



隨後，據韓媒 스포티비뉴스 報導，泰民將與Big Planet Made娛樂簽訂專屬合約，該公司目前旗下藝人有VIVIZ、許閣、河成雲、李茂珍、BE'O和NU'EST出身的崔珉起。

除了泰民外，多數演藝圈相關人士表示，溫流也將在在今年上半年結束與SM的專屬合約。對於今後的行動，正在打開多種可能性進行討論。而溫流在去年舉行首場SOLO演唱會，為了紀念出道15週年，本想繼續 SHINee 的第八張正規專輯《HARD》的活動，但是因爲狀態不佳而中斷了活動。



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