YG新女团「BABYMONSTER」7人完成体4月正式出道！宣布将举行亚洲粉丝见面会，确定要来台湾！

YG娱乐在今日（18日）表示，BABYMONSTER 将举办首场粉丝见面会《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》，从日本东京开始，到印尼雅加达、新加坡、台北、泰国曼谷。

YG娱乐提到：「爲了报答从出道前就给予厚爱的粉丝们，准备了这次活动，海报中可爱的插画也是成员们怀著感恩的心画的。不仅如此，为了音乐节目等国内粉丝的活动也在准备中，希望大家多多关注。」此前，BABYMONSTER 还宣布将出演日本最大音乐节《Summer Sonic 2024》，今年的活动都让人期待呢！



BABYMONSTER 将在4月1日0时发行首张迷你专辑《BABYMONS7ER》。包括黑暗嘻哈类型的主打歌〈SHEESH〉在内，由流行歌手 Charlie Puth 参与的〈LIKE THAT〉、〈MONSTERS〉、〈Stuck In The Middle（7 Ver.）〉和〈BATTER UP（7 Ver.）〉、〈DREAM〉、〈Stuck In The Middle（Remix）〉等共7首歌曲组成。



新曲试听（3：05开始）：

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻