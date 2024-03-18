李壽根離開待了10年的SM C&C，加入VIVIZ所屬BPM成為旗下首個諧星

以《新西遊記》系列、《認識的哥哥》聞名的諧星兼主持人的李壽根，今（18）由Big Planet Made娛樂（BPM）宣布延攬為旗下藝人。

早在5日，即有媒體報導SHINee泰民和李壽根，分別結束和SM娛樂、SM娛樂旗下SM C&C的合約，都將轉投BPM，BPM旗下有女團VIVIZ、河成雲、李茂珍、BE'O等歌手，還有表演總監Kany等。



今，BPM正式宣布和李壽根簽訂專屬合約，表示會讓身為萬能藝人的李壽根，再大眾面前展現更多面貌，望大家多多支持。李壽根簽約BPM，成了該公司旗下首名諧星，而李壽根會離開待了10年的SM C&C，據悉是因為和去年從SM C&C轉往BPM的金東俊總管代表是19年舊識，而BPM母公司Wonhundred顧問金時圭，曾參與李壽根出演的《兩天一夜》、《李秀根和金炳萬的上流社會》與《認識的哥哥》製作。

▼BPM同時公開李壽根多款全新形象照與拍攝花絮



另外，泰民是否會加入BPM仍未知，而SM娛樂這兩年爆出的出走潮已引起關注，無論是SM或SM C&C，自去年李秀滿離開一手創辦的SM發生了大動盪後，都有待了10多年的藝人離開，如Super Junior銀赫東海與圭賢‎、少女時代Sunny、EXO Xiumin伯賢CHEN與D.O.，以及名主持人申東燁……等等，現在加上李壽根與‎SHINee泰民恐還有溫流，近日這波又被網友戲稱是「離職潮」。

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