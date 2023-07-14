SJ銀赫、東海、圭賢離開SM，但會繼續進行組合活動！韓媒曝D＆E成立公司、圭賢有望與Antenna簽約

真的是有點意外啊！不過還是可以看到組合的活動，銀赫和圭賢要搬出宿舍了 QQ

SM娛樂今日（14日）傳達與Super Junior續約的消息，表示：「銀赫、東海、圭賢將展開與SM分開的個人活動。在支持三個人新的挑戰的同時，Super Junior的活動也會和SM一起進行，之後將同時進行多樣的組合、Unit及個人活動，爲了能夠產生更大的協同效應，將會緊密地溝通。」另外，Super Junior也計劃在年內通過新的音樂和各種演出、粉絲見面會等與全球粉絲見面。



據韓媒 뉴스1 報導，圭賢最近與 Antenna 就個人活動進行專屬合約討論，現在面臨最終合約，正在積極討論中。而韓媒 스포츠서울 則提到銀赫＆東海將成立自己的公司，展開獨立活動，這次的而專屬合約到期後，銀赫和圭賢將離開一起生活的SM所屬清潭洞宿舍。



2005年出道的Super Junior今年迎來出道18週年，他們以〈SORRY SORRY〉、〈美人啊 BONAMANA〉、〈Mr. Simple〉和〈Devil〉等眾多熱門歌曲受到全球粉絲們的喜愛。通過他們獨有的世界巡演品牌《SUPER SHOW》，在許多個國家舉辦演唱會，並創造各種記錄。去年他們發行正規專輯《The Road》也成為「SM首個11輯歌手」，之後會與SM一起創造什麼新紀錄，將受到全世界粉絲們的關注。



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