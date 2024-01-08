CBX獨立廠牌公開全新形象照！EXO完整體維持不變，4月如期舉辦見面會

EXO成員伯賢去年成立個人廠牌「I&B100」，今日宣佈該公司將負責伯賢、XIUMIN、CHEN的個人活動及CBX小分隊活動，EXO團體活動則將繼續通過SM娛樂公司進行。

「I&B100」今日開始更新官方SNS，公開了伯賢、XIUMIN、CHEN三位成員的全新形象寫真。 出道13年的CBX成員一直在對未來進行思考和探討，面對迅速變化的全球K-pop環境和作為二十多歲后的藝術家的生活，一直做著各種計畫。 這個廠牌的啟動是成員們長時間思考後做出的決定。







INB100表示此番挑戰的初衷是成員們希望以更富創意、更密切和真摯的方式與粉絲交流。 INB100將致力於展現成員們的音樂個性和風格，進一步讓成員們展現長久以來渴望卻未能有機會展現的製作能力。

SM娛樂隨後發佈聲明，強調EXO八位成員會一同作為EXO繼續活動，原定4月的EXO粉絲見面會也會按計劃進行。 合約期滿成立獨立廠牌的D.O.同意參與EXO活動，已續約的伯賢、XIUMIN、CHEN只有個人活動由藝人獨立進行。



此外，去年6月EXO回歸前夕伯賢、XIUMIN、CHEN曾與所屬社爆發解約糾紛，後經協商維持專屬合約，伯賢在去年6月底經SM娛樂同意以個人名義創立公司I&B100。

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