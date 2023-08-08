少女時代Sunny離開待了16年的SM娛樂：「現在我要鼓起勇氣前往新的環境，用不同的視角看待自己」

Sunny 在IG分享了離開的宣言，SM娛樂也向韓媒透露與 Sunny 的專屬合約結束。

SM娛樂向韓媒透露與 Sunny 的專屬合約正式結束，並感謝長時間以來一直陪伴著我們並表現出色的 Sunny，也請大家多多支持 Sunny 未來要走的全新道路。

與此同時，Sunny 也在IG上分享了離開的宣言：「回首過往的16年，要感謝的人真的很多。我珍貴的成員們，我愛的家人們，默默陪伴著我的工作人員們，還有光是存在就能夠成為我的力量的粉絲們，感謝大家」、「以“少女時代”出道，與成員們還有“SONE”（粉絲名）相識後日復一日的生活，都讓我感到無比幸福。」、「現在我要鼓起勇氣，在新的環境中用不同的角度看待自己。長時間以來一直以不變的面貌支持著我的粉絲們，和令我感謝的人們，多虧了大家的關心和喜愛。無論未來會如何，都會用充滿活力的Sunny面貌繼續前進的。以後也會帶給大家好的消息，謝謝大家 」

2007年 Sunny 以少女時代的成員出道，持續在音樂與主持等各個領域發光發熱，去年少女時代還推出新專輯慶祝出道15週年，並承諾粉絲一定會再找機會合體活動。

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