终於看到他俩同框了！BLACKPINK Jisoo & SEVENTEEN金珉奎同时出席时装秀，开心小互动
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终於看到他俩同框了！BLACKPINK Jisoo & SEVENTEEN金珉奎同时出席时装秀，开心小互动

明星   2024年2月28日   星期三10:48   Tracy  

（封面图源：IG@sooyaaa__、@min9yu_k）

日前，女团BLACKPINK成员Jisoo出席了在法国巴黎参加时装周活动，碰巧遇到了男团SEVENTEEN成员金珉奎。

两人参加的是DIOR A/W24大秀，Jisoo早秋款黑色西装提前上身，裁剪完美贴合了女性曲线，打造乖巧学院风，让Jisoo散发出帅气优雅的气质。 不仅如此Jisoo还搭配了俏皮的双马尾辫，提升造型的甜美度。

珉奎则是一身干练的深蓝色西装，显得沉稳大气，优雅高贵，尽显绅士风范，用一个字形容，帅。 看到路边的媒体和粉丝，珉奎也会开心摆手和大家打招呼。

因为参加的是同一场秀，不少网友和粉丝期待看到作为韩国明星的Jisoo和珉奎能够同框。 终於发现他们虽然隔了一段距离，但好歹被捕捉在同一个画面里，Jisoo坐在人群中和众人聊天，远处金珉奎正和经纪人交谈著。

细心的网友最终发现Jisoo和珉奎有见到面，甚至开心地打招呼。 大家通过衣领上的绿宝石断定Jisoo面对的、在画面中只能看到半个背影的男生就是珉奎。 相关影片立即引发了网友们的热议，大家都很欣慰地看到两人聊天时看起来如此开心和平静，虽然只是小小的互动，但却是粉丝们所期盼的。
（图源：PANN）

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