终於看到他俩同框了！BLACKPINK Jisoo & SEVENTEEN金珉奎同时出席时装秀，开心小互动

日前,女团BLACKPINK成员Jisoo出席了在法国巴黎参加时装周活动,碰巧遇到了男团SEVENTEEN成员金珉奎。

两人参加的是DIOR A/W24大秀,Jisoo早秋款黑色西装提前上身,裁剪完美贴合了女性曲线,打造乖巧学院风,让Jisoo散发出帅气优雅的气质。 不仅如此Jisoo还搭配了俏皮的双马尾辫,提升造型的甜美度。



珉奎则是一身干练的深蓝色西装,显得沉稳大气,优雅高贵,尽显绅士风范,用一个字形容,帅。 看到路边的媒体和粉丝,珉奎也会开心摆手和大家打招呼。



"디올 쇼장에 세븐틴 민규 사진도 있었네요. 군중 속에 파묻혀 있는 내 카메라를 발견하고 내내 나를 바라보게 했다... 친절함을 느꼈어"



因为参加的是同一场秀,不少网友和粉丝期待看到作为韩国明星的Jisoo和珉奎能够同框。 终於发现他们虽然隔了一段距离,但好歹被捕捉在同一个画面里,Jisoo坐在人群中和众人聊天,远处金珉奎正和经纪人交谈著。



细心的网友最终发现Jisoo和珉奎有见到面,甚至开心地打招呼。 大家通过衣领上的绿宝石断定Jisoo面对的、在画面中只能看到半个背影的男生就是珉奎。 相关影片立即引发了网友们的热议,大家都很欣慰地看到两人聊天时看起来如此开心和平静,虽然只是小小的互动,但却是粉丝们所期盼的。



