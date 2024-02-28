終於看到他倆同框了！BLACKPINK Jisoo & SEVENTEEN金珉奎同時出席時裝秀，開心小互動

日前，女團BLACKPINK成員Jisoo出席了在法國巴黎參加時裝周活動，碰巧遇到了男團SEVENTEEN成員金珉奎。

兩人參加的是DIOR A/W24大秀，Jisoo早秋款黑色西裝提前上身，裁剪完美貼合了女性曲線，打造乖巧學院風，讓Jisoo散發出帥氣優雅的氣質。 不僅如此Jisoo還搭配了俏皮的雙馬尾辮，提升造型的甜美度。



珉奎則是一身幹練的深藍色西裝，顯得沉穩大氣，優雅高貴，盡顯紳士風範，用一個字形容，帥。 看到路邊的媒體和粉絲，珉奎也會開心擺手和大家打招呼。



"디올 쇼장에 세븐틴 민규 사진도 있었네요. 군중 속에 파묻혀 있는 내 카메라를 발견하고 내내 나를 바라보게 했다... 친절함을 느꼈어"



사람이 어떻게 이렇게 세심하구 다정해#MINGYUxDiorAW24 #DiorAW24#민규in파리_디올패션위크 @Dior pic.twitter.com/aWQwnctQIN — (@lover_406) February 27, 2024

因為參加的是同一場秀，不少網友和粉絲期待看到作為韓國明星的Jisoo和珉奎能夠同框。 終於發現他們雖然隔了一段距離，但好歹被捕捉在同一個畫面里，Jisoo坐在人群中和眾人聊天，遠處金珉奎正和經紀人交談著。



細心的網友最終發現Jisoo和珉奎有見到面，甚至開心地打招呼。 大家通過衣領上的綠寶石斷定Jisoo面對的、在畫面中只能看到半個背影的男生就是珉奎。 相關影片立即引發了網友們的熱議，大家都很欣慰地看到兩人聊天時看起來如此開心和平靜，雖然只是小小的互動，但卻是粉絲們所期盼的。



Omg Jisoo and Mingyu interacted look how they are bowing to each other OMGG FINALLY pic.twitter.com/QYXfeflykq — Moon (@Moontomychu) February 27, 2024

JISOO AND MINGYU SMALL INTERACTION OMG THEY KNOW EACH OTHER pic.twitter.com/pk9zikbswP — mingyu (@kmgarchivee) February 27, 2024

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞