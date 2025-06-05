人气再爆发！SEVENTEEN第14次夺Oricon周榜冠军，刷新海外艺人纪录

偶像男团SEVENTEEN再度证明了他们在日本的超高人气，成功登上当地排行榜冠军。

根据日本Oricon最新统计，SEVENTEEN凭藉正规5辑《HAPPY BURSTDAY》拿下「周榜综合专辑排名」第1名。 这已是他们第14次登顶该排行榜，创下海外艺人最多次夺冠的纪录。 凭藉强大的专辑实力，他们持续享有长期人气。

「周榜综合专辑排名」是根据传统CD销量、数位下载次数与串流播放次数综合计算而成。 SEVENTEEN共获得46.7万点，是今年海外艺人作品中最高的得分。 其中CD销量就高达45.7万张。《HAPPY BURSTDAY》也同时拿下「周榜数位专辑排名」与「周榜专辑排名」的冠军，SEVENTEEN因此荣登Oricon周榜三冠王。



SEVENTEEN也在Billboard Japan主要排行榜上名列前茅。 这张新专辑在6月4日公布的Billboard Japan「Top Album Sales」（统计期间为5月26日至6月1日）中拿下第1名。

主打歌《THUNDER》也成功进榜，在Billboard Japan快速上升榜「Hot Shot Songs」中排名第2，在综合单曲榜「Hot 100」中则排名第12。 《HAPPY BURSTDAY》於上月26日公开，首周销量突破252万张，创下今年K-pop专辑最高销量纪录。

另一方面，SEVENTEEN将透过自制节目《GOING SEVENTEEN》与粉丝见面，从6月25日起每周三晚间9点更新。

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