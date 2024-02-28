这时机太巧合！张度练向李宰旭提议「和Karina一起出演旅行综艺吗」播出当天就爆出恋爱消息！

27日下午公开的网路综艺《Salon Drip 2》中，李宰旭、李浚荣爲宣传Disney+《篡位》而作为嘉宾出演。

当天，ㄏ向李浚荣询问出演《洪锡天的宝石盒》的感想，李浚荣说：「非常有趣，因爲出演的时候还没有公开节目，所以锡天哥亲自联系我。他『My浚，当天有时间吗？』那时候我还以为是（商店）要开业了呢！」张度练就说原来（李浚荣）是非常有义气的人，只要叫他去就会去！



张度练就询问李宰旭是不是也是讲义气的人，李宰旭：「哦！当然了！」张度练表示自己现在口袋名单里收集旅行成员，我叫你的话能来吗？李宰旭回答：「是的！」张度练说：「如果来《Salon Drip 2》的话，问想和谁一起出演综艺的时候，因为前面有我，所以肯定会说我的，就这样收集了《张度练的宝石盒》成员有高允贞和 Karina。」李宰旭问：「我能去那里吗...？」张度练就说：「那我来搭个线吧！」



结果当天早上就传出李宰旭和 Karina 的恋爱消息，两人最近在米兰时装周上相识并结缘，后来发展爲恋人关系。但...因为《Salon Drip 2》是比恋爱传闻更早进行拍摄，这个timing 也让网友纷纷直呼：「时机大发」、「这时机是什么情况啊」、「偏偏最近出演的嘉宾就是 Karina 呢」、「张度练今天看到新闻肯定会很慌张」、「非常巧和的是一个是电视剧情侣、一个是现女友」、「综艺之神降临、点击量要爆发了」等等。

另外，李宰旭、李浚荣、洪秀珠主演的《篡位》将在今日（28日）上线，讲述财阀家族的权力斗争，土汤匙和金汤匙之间将展开精彩的对决。



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