LE SSERAFIM许允眞被骂上热搜榜单第二！来看韩男集体破防

女团LE SSERAFIM成员许允眞只是因为读了一本书，就被打上「女权」标签，遭到了不少韩国男网友的谩骂。

MBC综艺节目《全知干预视角》近期播出了LE SSERAFIM特辑，公开了成员们跑行程时的面貌。 团队刚刚发行了《EASY》，演出之前众人正在接受妆发造型等。 当时画面捕捉到许允真一边化妆一边看书，身为美籍韩侨的她看的是英文书籍，书名叫《乳与卵》（Breasts and Eggs），作者是日本知名女作家川上未映子。



除了这本书之外，许允真的包里还放著Bell Hooks（著名非裔女权主义思想家、活动家）的《All About Love》、尼采的《对於世界的解释》、John Berger的《观看之道》等。 谁知道节目播出之后，许允真因为这几本书被众多男性网友质疑是「女权主义者」，FMKOREA（用户多位男性）论坛上的男网友更是群起对她进行言语攻击，随著事情的发酵，许允真一度登上了韩网热搜第二名。

事情发生后，以theqoo论坛为主的广大网友积极应援许允真，吐槽「韩男太容易破防」，表示：「读本女权书就是女权了？」、「一帮无事找事的男人，允真加油」、「LE SSERAFIM从出道开始的人设就是女性力量啊，有什么不对」、「你们连书里讲的什内容都不知道就开始狂喷」、「 她是美国人，为什么要在意韩男？？」、「又来了又来了，韩男到底什么时候才能消停」等。

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