除了《暴君的主厨》，润娥下半年还有与安普贤主演电影《恶魔搬来了》！漂亮的疯子来了～

少女时代「演员Line」纷纷有作品推出，电视剧中，继秀英《拜托戒酒吧》、徐玄《我夺走了公爵的初夜》之后，润娥《暴君的主厨》预告也出炉，而润娥还有电影《恶魔搬来了》（原名《2点的约会》）！

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《恶魔搬来了》讲述一名青年失业男子「吉九」（安普贤 饰），接下了监视每天凌晨都会变成恶魔醒来的「善智」（林润娥 饰）这项天马行空的打工，结果灵魂被吸干的故事，是部恶魔附身喜剧。



「每天凌晨，毛骨悚然的打工地狱开始了。」官方昨（12）公开一款海报（上图），今（13）再公开两款海报（下图），润娥全化身一头卷发、穿著红色洋装的恶魔，紧紧缠著「狗狗美爆发」、极度害怕又无奈的安普贤，一强一弱相当鲜明。



除了润娥和安普贤，演出阵容还有饰演「解脱的恶魔爸爸」成东镒、「奇妙的侄女雅拉」朱贤英。预告可见安普贤就是被成东镒雇用来监视自己的恶魔女儿，似乎是怕女儿做出怪事，女儿白天明明温柔优雅，凌晨却会变成另个不计形象像宛如大叔附身的人……但她又会突然变可爱小猫向安普贤告白：「真的很喜欢欧巴。」，不过安普贤没有上当（？）一副很崩溃XDD。



《恶魔搬来了》也是润娥继2019年上映、与曹政奭主演的《极限逃生》后，再度与李相槿导演合作之喜剧电影，预计在今年8月与观众见面。由於《极限逃生》当年相当成功，票房是年度年韩国票房第3名，曹政奭、润娥与李相槿导演都是各大奖项最佳男女主角与最佳导演入围常客，《恶魔搬来了》受到高度期待。



网友看了预告留言讨论「无想像会是什么内容，ㅋㅋㅋㅋ八月去看吧」、「润娥带来最擅长的了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「继《极限逃生》再次大发吧」、「比想像中还搞笑」、「在你当演员之前还以为清纯女主角很适合你，结果反而是搞笑更适合你ㅋㅋㅋ很适合漂亮的疯子ㅋㅋㅋ」、「善智毛骨悚然的笑声太搞笑了」……等等。然而海报设计褒贬不一，一开始释出的海报被说很俗气，后来两张才有人觉得更好看、应是刻意复古。

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