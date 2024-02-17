女儿身曝光！《魅惑之人》棋待令申世景临终前的直球告白，完全攻陷专情君王曹政奭也自救！（EP.7 – 8）

[有雷] 《魅惑之人》看似情绪起伏大，令人感到伴君如伴虎的暴君曹政奭，看完这两集才知道他始终没有忘记深爱的「蒙雨」申世景，而为了曹政事登上王位时的一句话耿耿於怀，处心积虑前来复仇的申世景，在被曹政奭发现自己是女儿身之后，决定在临死前豁出去表白了自己的心意。

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每到了祭祀先王的时机点，李仁（曹政奭饰）就会变得情绪相当敏感，此次又因文城大君要求一同前往祭拜，而李仁决定也让棋待令姜蒙雨（申世景饰）同行，便於照顾大君，但此举也惹来朝廷大臣不满，认为殿下对棋待令有著特别待遇。不过李仁心中想的却是，曾经无法守护蒙雨而差点失去他，之后一定要特别守护蒙雨。



蒙雨在祭祀时与人过招受了伤，却因为担心身分曝光而谢绝殿下安排的御医，李仁仍细心为他准备汤药，关心著他的伤势，殿下甚至在对弈时向蒙雨说出自己喜欢他，这情景让宫女们看见并传了出去，朝廷以及民间大众开始怀疑起皇上的性向，也由於李仁上位以来没有子嗣，甚至没有与中殿及任何一位嫔妃顺利圆房过，於是这传言更甚嚣尘上。



心中爱慕殿下，并最亲近他的董尚宫，藉此机会表示为了破除传言，要求与殿下合房，甚至取得了大妃的协助。合房消息一出，让中殿伤心不已，同时也让蒙雨动摇，她这才明白自己对李仁仍有爱慕之心，合房当晚，与她打算联手复仇的金慏夏（李新英饰），表示自己已经放下了对姜熙秀的心意，希望熙秀也坚定自己的复仇之心，但熙秀却藉酒浇愁喝个烂醉。



李仁听闻身旁的侍卫跟丢了蒙雨，听见蒙雨下落不明让他著急不已，即使是圆房之夜，李仁却对董尚宫表示自己做不到，仍然夺门而出，在熟悉的大树下找到了烂醉的蒙雨，并为他找到歇息之处。当他正细心要为喝醉的蒙雨宽衣时，却意外发现她是女儿身！



李仁气愤地告诉蒙雨，早已说过一发现欺骗就会取他性命，蒙雨却也在此时希望李仁完成他临终前的最后心愿，说著便走近李仁而吻了他…这让李仁彻底被攻陷，终於也在此时确认彼此的心意。



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