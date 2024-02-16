《财阀X刑警》安普贤&朴智贤出演《Running Man》

SBS真人秀综艺《Running Man》将於18日播出一期规模庞大的推理特辑，嘉宾是热播剧《财阀X刑警》的主演安宝贤和朴智贤。

此前，《Running Man》曾推出过一些史诗级的推理特辑，如「第一届Running童子军」「仲夏夜的名侦探」「失忆情侣大战」等，凭藉精心构思的内容备受好评，坚定了推理特辑的地位。 上周预告时隔良久再次制作推理特辑后，在网上引发热烈反响，很多人表示「好久没看到原汁原味的《Running Man》，心脏开始跳动了」「只要是推理题材都是传奇特辑」「期待成员们的化学反应」等。



最近进行的录制中，正在SBS金土剧《财阀X刑警》中活跃的演员安宝贤和朴智贤作为嘉宾出场，推出了特别定制的」警察与小偷竞赛“。



开场时梁世灿被绳子绑住的状态出场，成员们立刻进入设定：「终於被抓到了吧」「我早就知道，你本来就是个小偷！」

正式比赛开始后，安普贤表示自己是警察、眼神变得锐利，通过对」小偷」梁世灿的抓捕和调查展现了完美的刑警气质。



另一方面，饰演小偷角色的朴智贤施展「坏坏小手」技巧，甚至让拥有「黄金直觉」的宋智孝都感到困惑，现场一片沸腾。

安普贤和朴智贤做客的这期《Running Man》将於18日星期日下午6点15分播出，敬请期待！



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