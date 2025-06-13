PLAVE向金在中提议合作「想和哥一起唱歌！」他却反过来超羡慕后辈的一项特殊技能

高人气虚拟男团 PLAVE 向 KPOP 大前辈金在中提出合作提议，让粉丝们期待不已～。

12 日，YouTube 频道《在朋友》上传了一支名为「在地球当偶像的外星人们攻略在中line」的影片。

当天，金在中与 PLAVE 一同聊了许多话题。PLAVE 向金在中自我介绍，并亲切互动，成员们期待与兴奋的心情都难以掩饰。



影片的尾声，队长南艺俊说：「以后想和哥哥一起唱歌」，向金在中提出合作邀请，一旁的成员们也跃跃欲试，毕竟大家都是看著在中长大的(!? XDD)。



对此，金在中爽快答应，表示：「以后不管是在韩国还是日本，能够一起表演感觉一定很不错！」

接著，艺俊又说：「最后最后，如果真的真的有机会的话，一定要来我们 Asterum 玩喔。」金在中则认真回应：「哥哥会带炸鸡和饮料去的。」



▼完整节目，一开头预告就展示了金在中最羡慕PLAVE的地方，成员们都有各自专属的动作特效，比如闪闪发光、眨眼爱心或是嘴吐泡泡等等，快给这位在中哥哥上特效！！不管是爱心还是花跟光芒，都好适合金在中啊～！XD



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