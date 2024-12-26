朴有天近况：与弟弟共聚福冈餐叙，争议中展开日本巡演

歌手兼演员朴有天於近日公开了自己的近况，引发网友关注。

25日，朴有天在个人IG上发文称「福冈，明天再见」，并上传了一张与弟弟朴有焕及友人在日本福冈聚餐的照片。 照片中，朴有天神情愉快，面向镜头露出微笑，面颊圆润状态良好。



朴有天於本月18日在日本发行了新专辑，并於21日展开圣诞巡回演唱会，足迹涵盖东京、大阪及福冈。 看来在福冈的演出结束后，他与友人进行了一次愉快的聚会。

然而，朴有天的复出演艺活动并未完全摆脱争议。 2019年，他因涉嫌使用冰毒被起诉，最终被判处10个月有期徒刑、缓刑2年。 当时，朴有天曾公开表示：「如果我吸毒，就退出演艺圈。」然而，在事件爆发后，他最终推翻了这一声明并重启活动，遭到外界批评。



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此外，他还在2023年登上了韩国国税厅公布的高额及惯性欠税者名单。 2016年，朴有天拖欠了包括资本利得税在内的共计5项税款，总额达到4亿900万韩元。

去年，朴有天以46万韩元的高价门票举行晚宴演出，一度引发大众热议，而此次日本巡演也同样面临争议。 一些日本网友对他的复出表现出批评态度，认为他试图避开韩国的争议，将日本当作赚钱的场所。 有评论指出：「在韩国欠税，却能到其他国家活动？」「这是在利用日本作为摇钱树吗？」

尽管如此，依然有粉丝为朴有天加油打气，在他的IG留言「请照顾好自己健康」「期待您的活动」等表达鼓励。



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