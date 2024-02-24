黑料有什么关系呢？被韩娱圈抛弃的劣迹艺人们的曲线复出之路，韩网评：脸皮够厚

在韩娱圈混不下去了，那就转战国外市场吧，这是不少负面消息缠身的韩国明星们的最新出路。

2月上旬，因涉赌、私生活混乱等原因早就被韩国粉丝抛弃了的朴有天出现在日本，举办了出道20周年粉丝会和晚宴，哪怕入场券卖到5万（日币），也有不少死忠粉排队「觐见」他，看得韩国网友忍不住摇头「日本粉丝容忍度太高了」。

综观整个韩娱圈，有不少「劣迹」艺人在本土粉丝不买账的情况下，将目光放到了海外市场。 凭藉大热韩剧《宫》中的男二号火遍亚洲的金桢勋就是其中之一。 去年12月金桢勋开车与前方车辆发生追尾，他还3次拒绝配合警察进行酒精检测的要求，警方当即逮捕了他，而这已经不是他第一次因酒驾引发争议，2011年7月他也曾因酒后驾驶嫌疑被立案，吊销了驾照。 屡次不改的他也令民众反感，不少喜欢他多年的韩国粉丝也纷纷表示脱粉。 不过，金桢勋本人似乎不受任何影响，今年1月仍旧在日本举办了2天的粉丝会，三番五次地向日饭们喊话「请相信我」。

除此之外，还有因郑俊英事件而遭唾駡的前男团FT ISLAND成员崔钟训也在酝酿曲线复出的计画。 崔钟训在2019年卷入「郑俊英群聊事件」，并被爆出在2016年在某旅馆轮流性侵一名喝醉女性并进行非法拍摄，被判2年6个月徒刑，他在2021年11月刑满出狱，此后便消声匿迹。 但是，近日韩媒爆料崔钟训正默默地准备回归演艺圈，并在日本最大粉丝平台创办帐号，引来一片骂声。



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카카오톡 단체 채팅방 멤버들과 공모해 술에 취한 여성을 집단 성폭행한 혐의로 기소된 가수 정준영(31)과 최종훈(30)이 각각 징역 5년과 징역 2년6개월형에 처해졌다. pic.twitter.com/lD3OvRCd2y — 여성신문 (@wnewskr) September 24, 2020

看到形象大跌的劣迹艺人逐一通过国外市场复出，不少网友开始好奇郑俊英是否也会像他们一样转战国外市场呢？

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