【韩网热门】金在中：「对东方神起成员欣慰...朴有天没联络，是疼痛的手指」

金在中出道20周年发行纪念专辑，接受媒体访问时被问到20年来最为危机的瞬间，答：「太多了，想想都要冒冷汗。我不希望任何人出现失误、因为失误遇到危机，但每个人都会经历危机。 重要的是如何战胜失误和危机。我一直身处危机之中，从未认为自己的活动是在完美的安全地带。」

金在中表示虽然有所属社（SM娱乐）和成员们（东方神起），但已不是完整体很久，JYJ也主要靠SOLO活动，所以需要自己变强：「我不认为自己很强，一直在依靠周围的力量和环境。 因此，对於能够自立的现状，我感到非常感激。」

金在中表达了对东方神起成员们的爱：「看到成员们如今的状况和工作，感到他们真的过得很好，非常欣慰。 除了一个人（朴有天）以外。 昌珉建立了家庭，其他朋友也在很好地寻找自己的幸福、创造自己的价值。 大家都过得非常好，让我也觉得不能落后、一定要努力生活。」



对於朴有天，金在中说：「我也不知叹息了多少次。 以有天的立场而言，应该朝反方向努力才是……确实是一根疼痛的手指（*形容格外惋惜）。 （朴有天吸毒事件后）没有单独联络过。 不知道那位朋友在哪个国家、什么地方。」

另一位成员金俊秀从高中就与金在中相识、感情深厚，不久前还做客金在中的网综节目，两人都为彼此感到自豪。金在中：「似乎是我唯一可以为之骄傲的成员。 对彼此都是重要的存在。（中略）我们没有需要和解的事，真的很好。坦白讲，家人之间也会争吵，『没有需要和解的事』本身已经非常棒。 其实他是既近又远的成员，因为唱歌太好，完全不需要担心。」



之前有消息称金在中和金俊秀将一起举办演唱会、引起粉丝期待，金在中表示只是租了场地、不代表一定能演出，虽然不太够时间出专辑，但确实开了很多会讨论演出内容。

此外，金在中将於7月在首尔举办演唱会《FLOWER GARDEN》，随后展开亚洲巡演。



韩国网友评论：

1. 不是疼痛的手指，是应该切掉的手指吧

2. 读完感觉他早已切掉、消毒、连结痂都掉了，只是话还是这样讲而已kkk...

3. 「除了一个人以外」C8 kkkk

4. 果然是过去很久了啊，现在已经可以聊东方神起了

5. 有必要提到吗...

6. 给出明确回答避免大家猜测，明明很好啊

7. 毕竟曾经是一个团的，难道采访能说「他是我再也不想见到的混蛋」？ kkkk

8. 这是善良的人能说出的最冷酷的话语...

9. 毕竟曾经一起活动，看到他这样堕落确实会很惋惜吧

10. 在中能撑下来是因为有SOLO实力，所属团一直破碎，真的会很没有归属感吧...

11. 真的是非常坦诚的采访kkk

12. . 没联络过、划清界限，做得好

13. 讲得很好很委婉，结论是虽然不常联络但希望大家都过得好

14. 仔细一想他们只在一起活动了5年而已ᅲᅲ

15. 金在中回答得很好，干净俐落

16. 标题有点引战，拜托看看内文吧

17. 采访内容很有人情味，越看越觉得他是很好的人

18. 俊秀说在中是唯一仅存的自豪感、想成为不让哥哥羞愧的弟弟，真的感情很深啊

19. 支持俊秀在中一起出专辑、开演唱会，拜托拜托ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

出处：https：//theqoo.net/hot/3294140914

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻