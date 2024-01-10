朴信惠《低谷医生》最新剧照公开！变身产生职业倦怠的医生，自曝的确经历过低潮期！

演员朴信惠与朴炯植合作的新作品《低谷医生》即将於1月27日公开，今日也公开了最新剧中的造型照片。

《低谷医生》描述正奔跑在人生上升曲线图上却突然煞车失灵的南荷娜（朴信惠饰）与余正宇（朴炯植饰）两人对於自己几乎已无生机的人生实施心肺复苏术，是一部浪漫喜剧作品。在人生的黑暗期重逢的两个竞争对手，如何成为彼此的光，过程充满笑容与心动，共鸣与安慰。



特别是预告将以浪漫女王回归小萤幕的朴信惠，也说明了自己选择这部作品的原因。朴信惠将饰演患有职业过劳综合症的麻醉科医师南荷娜，虽然透过聪明的头脑与过人的努力，疯狂学习后成为了医师，却也是一个疯狂工作的大人，某天突然发现自己除了学习与工作，什么都不会，过著无趣人生的她，希望做出改变。



照片中身为医师的南荷娜也无力地坐著接受治疗，每天忙著工作的她却忘了照顾自己，反覆的日常生活让她疲惫不堪，脸上也毫无生机。接著南荷娜穿著手术室的蓝色制服走在街头，眼神似乎有些失望无奈，又或者穿著白袍的她，不知听见了什么讯息眼睛瞪得又大又圆。



朴信惠表示，每个人在生活中至少都会经历一次低潮，包含自己也曾有过这样的经验，所以荷娜这个人物所感受到的情感对她来说并不陌生，她也表示自己虽然演过很多作品与角色，但希望能演出一部在日常又平凡的故事中带给大家安慰及疗愈的作品。



朴信惠也为了出演这部作品而与精神科医师进行过谘询，医师说即使罹患的忧郁症，也不见得会一整天都有气无力，而只是暂时失去了多种感情，遇到困难的时候需要找出克服的方法而已。这也是她接演这部作品的原因，希望展现出原本感到无力与不安的荷娜，透过家人以及正宇的帮助，逐渐被治愈的过程。《低谷医生》将於1月27日晚间公开。

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